MS v atletice ONLINE: Koulař Staněk je na MS ve finále, čtvrtkař Maslák v semifinále

„Myslel jsem, že to bude pod lajnu, že budu muset jít ještě jeden. Ale měl jsem radost, že to letělo, že bych se tam mohl dobrat, i kdyby všichni nenaházeli velké kvéčko,“ hlásil koulař Staněk po svém postupovém pokusu.

Rozhodčí mu pokus změřili o centimetr za kvalifikační limit a poslali ho do finále.

„Je to obrovská úleva, mám z toho radost,“ připustil Staněk. „Bohužel to nebyl ideální pokus, ale na ty se bude hrát ve finále. Naštěstí to padlo o cenťák, jsem rád, že jsem nemusel jít dva, nemusel jsem čekat. Teď odpočinout, masáž a hurá zítra na finále!“

Staněk patří k hlavním nadějím české výpravy v Londýně. Letos už desetkrát přehodil hranici 21 metrů a výkonem 22,01 překonal třicet let starý národní rekord Remigia Machury. Na český historický vrh by rád útočil i ve finále.

„Já doufám,“ směje se Staněk. „Samozřejmě je to hodně daleko, ale myslím, že na to mám, atmosféra bude taky dobrá. Když to rozjedu a trefím se, mohl bych se dvadavacítce určitě přiblížit.“

Ve finále ale bude muset podstoupit boj v nejlepší konkurenci posledních let. Kvalifikaci vyhrál Novozélanďan Tom Walsh nejlepším výkonem úvodní fáze šampionátu 22,14 metru. Daleko vrhli i Němec David Storl či Polák Michal Haratyk. Hlavním favoritem je Američan Ryan Crouser. „Těším se,“ usmívá se Staněk.

Maslák: Nevěděl jsem, jestli na to mám

Povedený start do šampionátu má za sebou i čtvrtkař Pavel Maslák. Časem 45,10 sekundy mu sice o jedinou setinu unikl přímý postup do semifinále. Nakonec však v klidu postoupil nejlepším časem ze všech ostatních sprinterů.

„Čas je dobrý, běžel jsem kvalitně,“ pochvaloval si Maslák, který nezvykle běžel čtvrtku po padesátidenní pauze. „Byl jsem víc nervóznější, nevěděl jsem, jestli na to mám nebo ne... A mám na to! Potvrdil jsem to, dal jsem to tam. Jsem hlavně závodník, na závodech se hecnu víc. Já myslím, že se mi běželo dobře.“

Maslák v semifinále cílí na čas pod 45 sekund, což se mu od vážného svalového zranění před třemi lety ještě nepodařilo. „To bych určitě chtěl a doufám, že se mi to povede,“ říká Maslák přesvědčeně.

Taktiku pro semifinále ještě zvažuje. „Nevím, jestli na to ještě mám hlavu, abych do toho šel bláznivě jako vždycky. Stáří, no.. Jak jsem starší, už nejsem tak dravý jako kdysi,“ směje se šestadvacetiletý český rekordman. „Spíš to půjdu to takticky. Určitě půjdu s ne úplně výhodnou drahou, ale tady je jich naštěstí devět, tak to bude dvojka nebo trojka a s tím už se dá něco dělat.“

Finále:



Ženy:



Sedmiboj - po první disciplíně:

1. Visserová (Niz.) 1147 b. (100 m př.: 12,85),

2. Williamsová (USA) 1121 (13,02),

3. Schäferová (Něm.) 1111 (13,09), ...7. Cachová 1069 (13,37), 23. Klučinová (obě ČR) 974 (14,03).



Kvalifikace:



Muži:



400 m - rozběhy: 1. Makwala (Botsw.) 44,55, ...12. Maslák (ČR) 45,10 - postoupil do semifinále.



Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,14, ...9. Staněk 20,76 - postoupil do finále, 18. Prášil (oba ČR) 20,04 - nepostoupil.