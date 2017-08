Špotáková v Londýně: Trápí ji úzká postel a potkala Sotomayora

Před nedělní kvalifikací mistrovství světa posílá oštěpařka Barbora Špotáková do Česka dobré zprávy. „Všechno jako v pohodě. Musím říct, že není žádný problém. Cítím, že to všechno dobře dopadne. Mám různé signály,“ tvrdí tajemně. Ale jedna věc ji trápí, úzká postel. „Jediný, co tak úplně nevychází podle představ je, že máme malinké postele,“ hlásí Špotáková o pokoji šampionek, který sdílí s překážkářkou a parťačkou z Jablonce Zuzanou Hejnovou.