Bronzový Bolt uklidňuje rozbouřené emoce: Gatlin si svůj čas odpykal

Místo zlatého loučení je dostane jen bronz. Poslední individuální stovka jamajského sprintera Usaina Bolta nedopadla, jak si celý svět přál. Sám Bolt ale odmítá, že by vítězství dopingem pošpiněného Američana Justina Gatlina bylo pro atletiku pohromou. Co řekl po svém sólovém loučení?

O GATLINOVI

„Pogratuloval jsem mu a řekl, že si vítězství zasloužil. Dobře se připravil a byl prostě lepší. Justin si odpykal svůj čas. To znamená, že teď je OK. Vždycky jsem ho respektoval jako závodníka. Tvrdě pracoval. Je jedním z nejlepších, proti kterým jsem závodil. Věděl jsem, že když to neukážu já, vyhraje Justin. Dneska to ukázal. Pro mě je v pořádku, že je tady. Tvrdě pracoval, aby se znovu stal jedním z nejlepších atletů. Byl zraněný a dostal se z toho. A je zpátky. Dívám se na něho jako na kteréhokoli jiného atleta. Jako na závodníka. Myslím, že lidé by ho tak měli brát.“

O PORÁŽCE

„Je to můj první bronz, jsem trochu zklamaný, i když jsem dal do závodu všechno. Ale zároveň jsem šťastný, co všechno jsem dokázal. Pro mě to není nejtěžší porážka. Já jsem říkal, že jsem v téhle sezoně chtěl předvést to nejlepší. Udělal jsem to pro fanoušky. Chtěli po mě ještě jednu sezonu a já jsem udělal, co jsem mohl. Tvrdě jsem dřel. Určitě jsem zklamaný, že jsem nevyhrál. Vždycky chci vyhrát a vždycky jsem zklamaný, pokud nevyhraju. Ale věděl jsem, že do toho půjdu srdcem.“

O BUDOUCNOSTI

„Nic to nemění. Prohrál jsem závod se skvělým soupeřem a s mladým klukem, který má velkou budoucnost. Ničeho nelituju. Byl jsem rozhodnutý, že skončím, ať se stane cokoli. Protože to na mé kariéře nic nezmění. Pro sport jsem udělal, co šlo. Teď je čas odejít. Já se těším, že budu žít normálně. Že, pro jednou, nebudu chodit na tréninky. Budu si dělat, co chci. Určitě zůstanu u sportu, to je jisté. Ale budu mít šanci žít normálně. Nevím, kam mě moje další kariéra zavede, co budu dělat.“

O ŠPATNÉM STARTU

„Po semifinále, když jsem prohrál s Colemanem, jsem věděl, že když nezaberu na startu, budu mít problém. A to se stalo. Když jsem vyběhl z bloku, řekl jsem si: Aááách… Snažil jsem se, co to šlo, ale nebylo to dost. Na tomhle mistrovství světa to bylo poprvé, co jsem v rozběhu a semifinále běžel tak špatně. Šel jsem do mixzony a díval jsem se na startovní reakce. A vidím 0,186 (ve skutečnosti 0,183 – pozn. red.). A říkám: 0,186? Cože? Coleman běžel 0,1. Věděl jsem od startu, že to nepůjde. Nevím, proč to tak bylo. Měl jsem dobrou formu, nebýt pokaženého startu, tak jsem vyhrál. Snažím se ale nevinit jednu věc.“

O SVÉM ODKAZU

„Je těžké být smutný po tom množství energie, co mi tu diváci dali. Slyšel jsem je, jak křičeli, když už jsem byl v mixzóně. Moc si toho vážím. Myslím, že jsem dokázal světu, že jsem jeden z nejlepších, na tom jeden závod nic nezmění. Věřím, že jsem pro atletiku udělal maximum, co šlo. Ale je na vás (novinářích) a lidech, jaký jsem tu zanechal odkaz, já svoji práci na dráze odvedl.

O DVOUSTOVCE NA MS

„Že bych běžel dvoustovku? To by asi nešlo. Nejsem ve formě, abych běžel dvoustovku. Jak jste mohli vidět, mám problémy na startu. Jsem si jistý, že poslední padesátka na dvoustovce by byla taky špatná. Prostě nejsem ve stavu, abych mohl dvoustovku běžet. Bylo to těžká sezona, nahoru, dolů. Ztratil jsem přítele. A jak Justin ví, když jste starší, je těžké se vracet po zraněních.“

O NOVÉM BOLTOVI

„Nemyslím si, že po mě může přijít nový Usain Bolt. Jsem specifická osobnost. Za ty roky jsem ukázal, že jsem výjimečný, dělám věci jinak než ostatní. Další já nebudou.“