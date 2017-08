Staněk pět centimetrů od medaile: Bolí to! Český tým zkoumal video

Jak vám po takovém závodě je?

„No, bolí to. Pět centimetrů, to je nic. Jsem si jistý, že kdybych kouli aspoň jednou dostal na prsty, že bych medaili určitě měl. To se bohužel nestalo.“

Měl jste těch pět centimetrů v hlavě při zbývajících pokusech?

„Ne, ne, spíš jsem se soustředil na to, co mám udělat. Ale samozřejmě jsem věděl, že na takovéto metry se nemůžu v kruhu flákat, musel jsem to rozjíždět, bohužel možná až moc rychle. Pak jsem kouli nepředběhl, nenajela mi na prsty. Kvůli tomu jsem se netrefil.“

Co vám doporučoval trenér Petr Stehlík, s nímž jste se při finále radil?

„Abych to vzal na sebe, no. Že to uletí ke dvaceti dvěma. Měl pravdu, bohužel jsem to nedokázal. Je to čtvrté místo na světě, to zase tak špatné není, ale sám vím, na co jsem měl. Trenér to ví taky. Bolí, když to neprodáte.“

Co scházelo?

„Byly tam malé nuance, možná stačilo zaklonit hlavu a bylo by to tam. Jsou to takové technické nedokonalosti a co to udělá.“

Jak se s takovým výsledkem srovnáte?

„Postupem času to snad nějak strávím. Úspěch je to pro mě neskutečný. Hodit dvakrát po sobě takové výkony. Pokud si dobře vzpomínám, snad žádný Čech nehodil na velké akci takhle daleko. Dřív jsem většinou nepostoupil z kvalifikace, i když jsem na to měl. Aspoň mám to čtvrté místo. Je to určitě motivace do další práce, abych házel stabilněji.“

Dá se tenhle výsledek porovnat se stříbrnou medailí, kterou jste přivezl z březnového HME v Bělehradě?

„Ještě jsem neviděl, jak jsem házel, ale v Bělehradě jsem tu kouli rozhodně trefil líp. Tam to bylo ve větší radosti. Dneska to byl nakonec spíš smutek.“

Za čím ještě v sezoně půjdete?

(úsměv) „Půjdu za odměnu na dopingovku, takže si tu asi počkám. Ráno si dám volno, trošku abych se vzpamatoval, pak tu budu trénovat. Patnáctého mám Varšavu, pak je Diamantovka (20. července v Birminghamu – pozn. red.). Důležitých závodů je dost. Bolí to hodně, asi i nějaký čas bolet bude. Ale musí se jet dál.“