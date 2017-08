SOUHRN MS: Hejnová i Rosolová postoupily, Semenyaová útočila pozdě

Obě české překážkářky postoupily na mistrovství světa v Londýně hladce do úterního semifinále na 400 m překážek. Obhájkyně titulu Zuzana Hejnová svůj rozběh vyhrála s vypuštěným závěrem za 55,05 sekundy, Denisa Rosolová byla díky výbornému finiši třetí ve svém letošním maximu 55,41. Jihoafričanka Caster Semenyaová, olympijská vítězka a mistryně světa na 800 metrů, chtěla v Londýně vyhrát i běh na 1500 metrů. V závodě ale zaútočila pozdě a její mocný finiš stačil "jen" na třetí místo.

Rosolová měla ve svém rozběhu olympijskou vítězku Američanku Dalilah Muhammadovou, ale nenechala se strhnout jejím tempem a zřejmě pod dojmem nedávných zdravotních problémů začala hodně opatrně. V závěru však měla hodně sil a bezpečně obsadila třetí ze čtyř postupových míst.

"S trenérkou jsme si řekly, ať nepřepálím a běžím rozvážně, ale asi jsem to rozvážnila až moc. Tak jsem to musela hodně stahovat, ale v konci jsem síly měla, což je dobře," řekla Rosolová. Letošní nejlepší výkon z ME družstev v Lille zlepšila o 18 setin. O svém postupu ani před závodem, ani v jeho průběhu vůbec nepochybovala.

Dvojnásobná mistryně světa Hejnová běžela naplno naopak první polovinu trati, kdy si zkoušela rytmus mezi překážkami. Pak už viditelně zvolnila, přesto byla v cíli první před stříbrnou z Ria de Janeiro Sarou Petersenovou z Dánska. "Docela to bylo snadný. Běžela jsem do třístovky, pak už jsem si to hlídala na obrazovce, takže jsem pošetřila nějaké síly," pochvalovala si.

Jihoafričan Wayde van Niekerk udělal další krok k vytouženému double na 200 a 400 m, což na světovém šampionátu dokázal jen Američan Michael Johnson v roce 1995. Po nedělním postupu do finále čtvrtky dnes hladce vyhrál svůj rozběh na poloviční trati. Stejný plán měl Isaac Makwala z Botswany, autor letos nejrychlejšího času 19,77, ale nakonec dal přednost delší trati a k rozběhu dvoustovky nenastoupil.

Sedmnáctimetrový limit splnili jen tři trojskokani, na finále tak stačil i výkon o 34 centimetrů horší. Olympijský vítěz Američan Christian Taylor však předepsanou délku splnil hned prvním pokusem a potvrdil, že chce v Londýně útočit na světový rekord 18,29 m, který přesně před 22 lety vytvořil Brit Jonathan Edwards.

Do finále na 400 m překážek postoupil s nejlepším časem 48,35 Američan Kerron Clement. Olympijský vítěz bude bojovat o své třetí zlato z mistrovství světa, na třech předchozích šampionátech však vyšel naprázdno, naposledy se radoval před osmi lety v Berlíně. Jeho krajanka Alyson Felixová, vůbec nejúspěšnější atletka historie MS, bude ve finále hladké čtvrtky usilovat už o desáté zlato a celkově čtrnáctou medaili.

Ve finále na 110 m překážek přidal Jamajčan Omar McLeod k olympijskému triumfu další zlato. Jediný překážkář, který se letos dostal pod třináct sekund, tentokrát za touto hranicí zaostal o čtyři setiny, přesto nechal soupeře daleko za sebou. Stříbro získal obhájce titulu Sergej Šubenkov, jeden ze sedmi ruských atletů, kteří v Londýně startují v rámci neutrální výpravy. Třetí skončil překvapivě Maďar Balázs Baji, na amerického světového rekordmana Arriese Merritta zbylo jen páté místo.

Kladivářka Šafránková skončila ve finále osmá

Kateřina Šafránková obsadila ve finále soutěže v hodu kladivem na mistrovství světa v Londýně osmé místo výkonem 71,34 metru z úvodní série a dosáhla tak nejlepšího výsledku kariéry. Polka Anita Wlodarczyková potvrdila roli největší favoritky a hodem dlouhým 77,90 m získala už páté zlato z mistrovství světa a olympijských her.

Osmadvacetiletá česká kladivářka vstupovala do svého prvního finále s nejhorším osobním rekordem ze všech dvanácti účastnic, ale formu načasovala dobře a hned prvním hodem 71,34 si o tři centimetry vylepšila letošní maximum z extraligy v Ostravě. V té chvíli to znamenalo páté místo dokonce před Wlodarczykovou, které se dlouho nedařilo.

Šafránková se už ke svému úvodnímu pokusu nepřiblížila, ale na elitní osmičku to stačilo. Po svém nejlepším umístění na velké seniorské mezinárodní akci zářila nadšením. "Jsem úplně maximálně, mega, moc spokojená. Nedá se to popsat. Já jsem to tam už trošku obrečela s trenérem, protože jsem taková fňukna, tak jsem si tam ukápla," svěřila se českým novinářům juniorská vicemistryně světa z roku 2008.

Polská světová rekordmanka zachránila postup do užšího finále až posledním hodem, až ve čtvrté sérii se vyhoupla do čela celkového pořadí a nakonec vyhrála s téměř dvoumetrovým náskokem před Číňankou Čeng Wang. Sílu polské kladivářské školy potvrdila třetím místem Malwina Kopronová.

Také běh žen na 1500 m měl stejnou vítězku jako olympijský závod. Faith Kipyegonová z Keni triumfovala v čase 4:02,59. Ještě do cílové rovinky vbíhala v čele letošní jednička Sifan Hassanová z Nizozemska, ale pak se přes ni převalila lavina sprintujících soupeřek.

Zezadu útočila také Jihoafričanka Caster Semenyaová, olympijská vítězka a mistryně světa na 800 metrů, která chtěla v Londýně vyhrát obě střední tratě. To se naposledy povedlo britské mílařce Kelly Holmesové na hrách v Aténách v roce 2004. Na patnáctistovce však Semenyaová ještě nemá tolik zkušeností, její nástup přišel pozdě a stačil už jen na bronz.

Soutěž trojskokanek vyhrála jednadvacetiletá Yulimar Rojasová z Venezuely výkonem 14,91 cm a získala pro svou zemi vůbec první zlato na MS. Finále bylo opakováním souboje z Ria. Rojasová letos na Diamantové lize v Římě vůbec poprvé porazila dvojnásobnou mistryni světa a olympijskou vítězku Caterine Ibargüenovou z Kolumbie a dnes si to zopakovala.

Vedení se několikrát měnilo, zkušená Ibargüenová posunula svůj letošní nejlepší výkon na 14,89, ale Rojasová byla v páté sérii ještě o dva centimetry lepší. Třetí skončila stejně jako na olympiádě Olga Rypakovová z Kazachstánu.

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

Finále:

Muži:

110 m př. (vítr 0,0 m/s): 1. McLeod (Jam.) 13,04, 2. Šubenkov (Rus.) 13,14, 3. Baji (Maď.) 13,28, 4. Darien (Fr.) 13,30, 5. Merritt (USA) 13,31, 6. Brathwaite (Barb.) 13,32, 7. Ortega (Šp.) 13,37, 8. Parchment (Jam.) 13,37.

Ženy:

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 4:02,59, 2. Simpsonová (USA) 4:02,76, 3. Semenyaová (JAR) 4:02,90, 4. Muirová (Brit.) 4:02,97, 5. Hassanová (Niz.) 4:03,34, 6. Weightmanová (Brit.) 4:04,11, 7. Cichocká (Pol.) 4:04,16, 8. Arafíová (Mar.) 4:04,35.

Trojskok: 1. Rojasová (Venez.) 14,91, 2. Ibargüenová (Kol.) 14,89, 3. Rypakovová (Kaz.) 14,77, 4. Knyazyevová-Minenková (Izr.) 14,42, 5. Gierischová (Něm.) 14,33, 6. Jagaciaková (Pol.) 14,25, 7. Peleteirová (Šp.) 14,23, 8. Rickettsová (Jam.) 14,13.

Kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 77,90, 2. Wang Čeng (Čína) 75,98, 3. Kopronová (Pol.) 74,76, 4. Čang Wen-siou (Čína) 74,53, 5. Skydanová (Ázerb.) 73,38, 6. Fiodorowová (Pol.) 73,04, 7. Hitchonová (Brit.) 72,32, 8. Šafránková (ČR) 71,34.

Kvalifikace:

Muži:

200 m - rozběhy: 1. Richards (Trin.) 20,05.400 m př. - semifinále: 1. Clement (USA) 48,35.

Trojskok: 1. Benard (USA) 17,20.

Ženy:

400 m př. - rozběhy: 1. Muhammadová (USA) 54,59, ...4. Hejnová 55,05, 10. Rosolová (obě ČR) 55,41 - obě postoupily.