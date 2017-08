Válečnice Klučinová skončila v první desítce. Polykám krev, přiznala

Šla do toho naplno. Když přišel spásný cíl, Eliška Klučinová se sesunula k zemi a ještě dlouho tam odpočívala. A prožívala těžké chvíle.

„Bylo to hodně špatné, já tu osmistovku běžela opravdu na krev. Mám teď i krvavý krk, polykám krev. Bolelo mě břicho, bylo mi špatně, bylo to opravdu hrozné,“ líčila Klučinová v neděli pozdě večer chvíli po doběhu. „Neběželo se mi moc dobře. Každá osmistovka bolí. Mně hodně bolela i na Evropském poháru, kde jsem rozbíhala sparingpartnerce na limit, to jsem se vytrápila neskutečně. Ale dneska to bylo echt…“

Ale stálo to za to! Klučinová doběhla do cíle osmistovky v čase 2:13,00 sekundy, 50 setin od svého osobního rekordu. V celkovém součtu se počtvrté v kariéře dostala přes hranici 6300 bodů, výkon 6313 ji zajistil desáté místo. Je to její druhý nejlepší výsledek na MS, před čtyřmi lety v Moskvě byla sedmá.

„Řadím to určitě vysoko,“ usmívala se Klučinová. „Desáté dobré. S oštěpem to mohlo být ještě lepší. Ale ještě kariéra nekončí.“

Oštěp je Klučinové parádní disciplínou. Před dvěma lety na MS v Pekingu při osobním rekordu přehodila 51 metrů. Jenže letos se na něj spoléhat příliš nemohla. V zimě absolvovala operaci házecího ramene a během sezony si s ním prožila své.

Na červnovém mítinku TNT meetingu se po každém hodu svíjela v bolesti. V červenci na mistrovství Evropy družstev v Monzónu raději házela levačkou. V Londýně předvedla v dané situaci solidních 41,91 metru.

„Je to desáté místo s poškozeným ramenem. Bodová ztráta tam je, ale to bývá někde vždycky, to se stane. Neříkám, že jsem standardně házela padesát, ale nějakých 100 až 150 bodů jsem na tom oštěpu ztratila,“ počítala Klučinová.

K vlastnímu národnímu rekordu z roku 2014 jí přitom v Londýně scházelo 147 bodů…

„Rameno je dobré. Věřím, že každý závod to bude lepší a lepší, a že se zase jednou za těch padesát dostanu,“ říká Klučinová. „Chtěla bych jít ještě jeden víceboj letos v Talence, tam doufám, že už něco hodím i tím oštěpem.“