Maratonkyně Vrabcová-Nývltová dává atletice všechno: Zimní olympiádu vynechám

Z ulic světových velkoměst už to zpět do vymrzlých plání nepůjde. Eva Vrabcová-Nývltová má za sebou parádní závod na mistrovství světa v Londýně a na podzim ji čeká premiéra v sérii World Marathon Majors v New Yorku.

„Asi mám jasno. Chtěla jsem zkusit olympiádu, ale vzhledem k New Yorku a vzhledem k mistrovství světa v půlmaratonu na jaře, tak to asi vynechám a zůstanu věrná silnici. Protože to je asi to, pro co jsem se narodila. Cítím se tam spokojená,“ říká Vrabcová-Nývltová.

V kariéře běžkyně na lyžích prožila tři olympiády. Během lyžařské éry se často prosazovala především na Tour de Ski, kde dvakrát skončila v nejlepší desítce celkového pořadí. Na olympiádě v Soči 2014 byla pátá na bruslařské třicítce a jedenáctá ve skiatlonu. O rok později byla na MS ve Falunu devátá na klasickou třicítku a desátá ve skiatlonu. Na podzim toho roku ji ale postihlo energetické vyčerpání organismu, které předznamenalo konec její lyžařské éry a přechod k atletice.

Vrabcová-Nývltová se začala prosazovat na silničních závodech, vloni si vybojovala účast v maratonu na olympiádě v Riu. A ani vyhlídka zimní olympiády v Koreji ji nezlomí k návratu.

„Určitě to částečně lákavé je, ale já bych tam určitě nechtěla jet jenom pro účast. Chtěla bych tam jet pro skvělý výsledek,“ vysvětluje Vrabcová-Nývltová. „A na to, abych se tak kvalitně připravila, je potřeba daleko víc času, než si můžu dovolit, vzhledem k tomu, že v listopadu poběžím maraton.“

V českém běžkařském týmu panují od jara nové poměry, reprezentaci převzal jako šéftrenér finský expert Ilkka Jarva.

„Jsme v kontaktu. Volali jsme si, uvidíme, co dál,“ říká Vrabcová-Nývltová.

Vnitřně je ale zřejmě rozhodnutá. Běžecká stopa jí stále může sloužit jako doplněk přípravy, tak jako letos v únoru při Alpen Cupu ve Zwieselu.

„Nějaký závod si určitě zajedu. Já se ale bavím spíš o vrcholné akci,“ říká Vrabcová-Nývltová. „I kdyby se mi podařilo se někam nominovat, tak zase nechci ubírat místo těm, kteří pro to dřou celý rok, a hlavně tam opravdu jedou pro výsledek a ne pro účast.“