Naštvaný Bolt: Počkej? Cože? Rozčílila ho novinářka otázkou na doping

Bylo už dvě hodiny po závodě, Usain Bolt měl za sebou téměř nekonečnou směnu v mixzóně, nejdřív pro televizní společnosti ještě venku na tribuně, pak pro hloučky novinářů v tunelu. Nakonec si sednul do vydýchané místnosti pro tiskovou konferenci a po čtvrt hodině s vytřeštěnýma očima zíral na autorku pichlavé otázky.

„Počkej! Počkej! Počkej? Cože? Cože?“ láteřil Bolt a zmateně se díval kolem sebe. „Já asi nerozumím, co říká. Já jsem vás slyšel, ale…“

Otázka s rozbuškou padla ve chvíli, kdy už se v sále několik minut řešily pocity Justina Gatlina, který vyhrál navzdory znatelné nepřízni publika. Na tohle téma se Bolt vyjadřoval velmi diplomaticky, ale otázka na souvislost pomalejších časů s častou přítomností dopingových komisařů ho pořádně dopálila. „ Jako všichni tady si myslím, že je to děsný!“ říkal směrem k novinářce, která mu svůj dotaz v klidu zopakovala.

„My tvrdě trénujeme. Justin si svůj čas odpykal. Stále znovu ukazujeme lidem, kdo jsme. Někdy jsme zranění, někdy to prostě nejde tak snadno, jak chcete,“ hřímal Bolt. „Běháme v protivětru. Je spousta různých věcí, které to ovlivňuje. A pro vás to přímo znamená tohle? To je děsný, je to urážlivé… Ano, je to pomalé. Ale předvedli jsme dobrou show pro všechny. Wow!“

Faktem je, že Bolt i Gatlin měli letos problémy se zraněními. Bolta bolela záda a Gatlin nemohl na jaře trénovat rychlost.

„My pracujeme tvrdě, trénujeme každý den. I když vy sedíte a píšete si do počítače,“ přidal se k Boltovi i Gatlin. „Pokaždé, když vstoupíme na dráhu, chceme běžet co nejrychleji…“ Vítězný čas Justina Gatlina 9,92 sekundy je nejpomalejším zlatým výkonem od MS 2011 v Tegu, kde Bolt ulil start a vítězem se stal jeho krajan Yohan Blake. Boltův bronzový čas 9,95 sekundy se nijak výrazně nevymyká trendu posledních let.

Obecným trendem je, že na světových šampionátech v poolympijském roce bývají výkony o něco nižší.

Na stovce to v poslední době ale neplatilo kvůli parádním Boltovým výkonům. Na MS 2009 v Berlíně zaběhl dodnes platný světový rekord 9,58 sekundy, o čtyři roky později v Moskvě zvítězil časem 9,77, což je dodnes druhý nejlepší zlatý výkon v historii šampionátů.