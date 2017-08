Bronzová Semenyaová dál mezi ženami? Hrozí jí terapie i zákaz

Semenyaová si udělala jméno na osmisetmetrové trati, v Londýně si na vrcholné akci poprvé vyzkoušela patnáctistovku a zalíbilo se jí tam. Poté, co k smutku britských fanoušků na cílové čáře předběhla domácí hrdinku Lauru Muirovou, se chce delší trati věnovat i dál.

„Myslím, že je to jen začátek mé budoucnosti na patnáctistovce. Mám ráda výzvy. Omlouvám se svým kamarádkám, ale uvidíte mě tam víckrát,“ řekla Semenyaová na tiskovce po závodě a s úsměvem mrkla na zlatou Keňanku Faith Kipyegonovou a stříbrnou Američanku Jenny Simpsonovou.

Problém je, že její sportovní budoucnost je nejistá. Semenyaová má totiž vysokou hladinu mužských hormonů a už po svém senzačním triumfu na MS 2009 na osmistovce podstoupila sérii testů pohlaví. Následně jí bylo dovoleno závodit mezi ženami.

IAAF však od roku 2011 zavedla pravidla, která stanovila pro ženské atletky limit 10 nanomolů testosteronu na litr krve. Závodnice nad limit musely podstoupit medikaci, nebo operaci. V roce 2015 však pravidlo úspěšně napadla další hyperandrogenní atletka, indická sprinterka Dutee Chandová. Sportovní arbitráž CAS účinnost pravidla pozastavila a dala IAAF dvouletou lhůtu na dodání dalších důkazů.

Nemám čas na nesmysly, řekla po medaili

IAAF v letech 2011 – 2013 zorganizovala vědeckou studii, z níž podle ní vyplývá, že běžkyně na osmistovce s vyšší hladinou testosteronu mají proti soupeřkám výhodu 1,8 procenta. Výsledek sporu může mít na kariéru Semenyaové zásadní vliv.

„Já plánuju krátkodobě. Nemyslím na to, co se stane za osm měsíců. Soustředím se na to, abych byla zdravá a dělala to nejlepší. Na tyhle další věci se nesoustředím. Není to můj byznys, je to jejich byznys,“ řekla Semeynaová po pondělním závodě. „Jsou to věty, které slýchám už od roku 2009. Pro mě je to minulost. Nepracuju pro IAAF. Jsem atletka. Oni dělají svoji práci, já dělám svou.“

Pokud IAAF se svou argumentací uspěje a pravidlo znovu vstoupí v platnost, Semenyaová by zřejmě mohla dál závodit jen tehdy, pokud by se podrobila terapii, která by hladinu testosteronu v jejím těle upravila. Nad tímhle ale v současnosti odmítá uvažovat.

„Nemám čas na nesmysly. Já jsem atletka, nemám na tyhle věci čas. Je to jejich rozhodnutí, já se soustředím na sebe,“ zopakovala Semenyaová.

V Londýně se jí zatím daří výjimečná mise. Na patnáctistovce sice usilovala o zlato, ale s nadšením přivítala i bronzovou medaili. „S bronzem jsem velmi spokojená. Ve finále se může stát hodně věcí, takže bronz je úžasný, doufala jsem ale v lepší čas,“ hodnotila Semenyaová.

Na šampionátu ji ještě čeká osmistovka, kde si před třemi týdny v Monaku zlepšila osobní rekord na 1:55,27 minuty a přiblížila se tak na necelé dvě sekundy ke světovému rekordu Jarmily Kratochvílové.