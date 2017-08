Euforie zlaté Báry! Slzy zakryla českou vlajkou, zlato slavila v kotli s "ultras"

Užívala si to. Každý moment. Barbora Špotáková se do dějin světové atletiky zapsala už dávno, teď své jméno ještě několikrát podtrhla. V úterním večeru si do své sbírky přidala druhé zlato pro mistryni světa. Slzy štěstí česká legenda skryla do vlajky. "Jsem tady neporazitelná a nevím proč," připomněla šťastná šampionka svůj olympijský triumf z Londýna z roku 2012.

Druhým pokusem zahodila Barbora Špotáková oštěp do vzdálenosti 66,76 metrů a pak již jen čekala. Že by však na šestatřicetileté legendě byla vidět nějaká nervozita, to ani náhodou. „Byla jsem zvláštně v klidu. Já když přijdu na tenhle stadion, vím, že to bude v pořádku, že to bude dobrý,“ potvrdila šťastná oštěpařka.

Své pokusy často doprovázela úsměvem, pohoda na ní byla znát na každém kroku. Ta pravá euforie propukla však až poté, kdy bylo definitivně jasné, že se po deseti letech znovu stane mistryní světa.

V ten moment rodačku z Jablonce přemohlo dojetí. S českou zástavou, kterou jí bleskově dodali fanoušci, slavila nejcennější kov, v který možná ani ona sama nedoufala. Slzy štěstí pak šťastná šampionka ukrývala právě do vlajky.

"Myslela jsem si, že bude potřeba hodit daleko víc, než jsem hodila. Proto jsem se tomu tak divila. Pak mi to prostě najednou došlo a vyhrkly mi slzy. Tak silný pocit štěstí jsem dlouho nezažila," řekla novinářům.

A pak už byl čas vyrazit mezi fanoušky. V náručí přítele Lukáše se vydala přímo do "kotle" nejen českých příznivců. A byla to oslava, kterou by mohly závidět i fotbalové hvězdy. Jediný, kdo české hrdince chyběl k absolutnímu štěstí, byl její čtyřletý syn Janek.

„Je to prostě fantastické! Je to jeden z nejšťastnějších večerů mého života,“ jásala světová rekordmanka.

Obrovské nervy i emoce štěstí prožíval i životní partner dvojnásobné světové šampionky Lukáš Novotný, který v hledišti držel palce s nápisem "Bára Ultras" na tričku.

„Je krásné, že Bára po deseti letech vyhrála mistrovství světa. Byly to dneska velké nervy, nebylo to jistý. Číňanky docela hrozily, naštěstí to nedaly. Zaplaťpánbůh!“

Obrovský úspěch své krajanky si vychutnala i Zuzana Hejnová, která se chystala na svůj semifinálový běh na 400 metrů překážek. „Samozřejmě jsem to vnímala, na ploše jsem viděla Báry poslední pokus už jako mistryně světa,“ usmívala se další česká naděje, která si o pár minut později suverénním výkonem zajistila postup do finále.

Barbora Špotáková už před mistrovstvím světa naznačila, že světový šampionát v Londýně bude pravděpodobně jejím posledním. Možná je na čase své rozhodnutí ještě přehodnotit...