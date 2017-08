Zlato? Jeden z nejšťastnějších dnů mého života, jásala Špotáková

Deset let. Přesně taková doba uplynula od doby, kdy Barbora Špotáková získala poprvé titul mistryně světa. V Londýně 2017 si tento úspěch zopakovala. Postarala se o to hodem v druhé sérii, který přistál ve vzdálenosti 66, 76 metrů. „Je to prostě fantastické! Je to jeden z nejšťastnějších večerů mého života,“ hlásila Špotáková přímo z plochy stadionu.

Dvakrát vyhrála olympijské hry, drží světový rekord, dvanáctkrát ovládla domácí šampionát… Úterní večer roku 2017 si však bude Barbora Špotáková pamatovat do konce života.

Atletka, která se na absolutní vrchol dokázala jako jedna z mála sportovkyň vrátit po mateřské pauze, působila od prvních hodů v obrovské pohodě. „Byla jsem zvláštně v klidu. Já když přijdu na tenhle stadion, vím, že to bude v pořádku, že to bude dobrý,“ usmívala se Špotáková.

Obrovskou radost měl i přítel české oštěpařky, s kterým vychovává čtyřletého syna Janka Lukáš Novotný. „Je krásné, že Bára po deseti letech vyhrála mistrovství světa. Byly to dneska velké nervy, nebylo to jistý. Číňanky docela hrozily, naštěstí to nedaly. Naštěstí!“ usmíval se.



Parádní výkon Barbory Špotákové pomohl i překážkářce Zuzaně Hejnové, která se chystala na svůj semifinálový závod.„Samozřejmě jsem to vnímala, na ploše jsem viděla Báry poslední pokus už jako mistryně světa. Dodalo mi to energii. Věřím, že bude ve finále celý náš pokoj úspěšný. Plácly jsme si, zařvaly jsme si spolu. Mám hroznou radost, že se jí to povedlo,“ jásala atletka poté, kdy si i ona zajistila účast v bojích o medaile.

Hlavní hrdinkou úterního večera však byla rodačka z Jablonce, která si dobře uvědomovala, jaká doba uplynula od prvního titulu mistryně světa.

„Já jsem na to myslela celý den. A ještě pět let od olympiády v Londýně, celou dobu jsem na to myslela. Jsem ráda, že se to podařilo, určitě na tom má Ruda velký podíl. Po návratu k němu jsem se srovnala. Děkuju mu, že jsme to dali zase dohromady,“ nezapomněla na svého kouče česká legenda.