MS v atletice ONLINE: Steeplařka Sekanová skončila v rozběhu předposlední

V hustém dešti se Sekanová při své premiéře na šampionátu snažila držet v hlavní skupině, ale v závěru jí došly síly, přestože její rozběh byl daleko nejpomalejší. Cílem proběhla téměř půl minuty za vítěznou Němkou Gesou Krauseovou, za svým letošním maximem z mistrovství Evropy družstev v Lille zaostala o 25 sekund.

"Jsem nespokojená. Samozřejmě jsem chtěla lepší čas, ale bohužel se to rozběhlo hodně pomalu. Bylo těžké v chumlu s holkama závodit, vybírat si místa na skok. Bere mi to hodně sil, nejsem na to zvyklá," popisovala novinářům. Jejímu výkonu neprospělo ani nevlídné počasí, které v Londýně panovalo. "Docela foukalo a deštěm hodně vytuhly ruce a nohy. Nebylo to úplně ideální, no," posteskla si Sekanová.

Účast na světovém šampionátu pro ni byla náplastí na loňské zklamání, kdy jí těsně unikl limit pro olympijské hry v Riu. Závodila díky pozvánce od mezinárodní federace IAAF. "Pozvánku jsem čekala, připravovali jsme se k tomu, i když jsem tušila, že to bude na hraně," doplnila běžkyně, která v součtu tří rozběhů obsadila 37. místo.

Nejrychleji zvládla rozběh Beatrice Chepkoechová z Keni za 9:19,03. Ale olympijská vítězka Ruth Jebetová z Bahrajnu doběhla hned za ní a bylo na ní jasně vidět, že si rozhodující útok schovává až na finále. Většina favoritek postoupila bez problémů, ale mezi vyřazenými je Sofia Assefaová z Etiopie, která v Londýně před pěti lety slavila olympijské stříbro. Doplatila na pomalý první rozběh.