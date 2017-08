Přítel Špotákové oblékl triko Bára Ultras. To se musí zapít, hlásil po zlatu

PŘÍMO Z LONDÝNA | Nervózně seděl v hledišti londýnského stadionu a držel palce. Přítel Barbory Špotákové Lukáš Novotný se na finále MS oblékl do trika s nápisem "Bára ultras" a své polovičce fandil o sto šest. "Byly to velké nervy, nebylo to jistý," prozradil s úlevou. Oslavy dalšího triumfu nejúspěšnější české oštěpařky historie mohly začít.

Poslední hod, ruce nahoru a pak rychle směrem k tribuně. Na londýnském stadionu se v úterý večer Špotáková proháněla s českou vlajkou v rukách a v slzách radosti objímala svého přítele Lukáše Novotného, který ji objal a zvedl nad hlavu, aby mohla kynout fanouškům. "Je krásné, že Bára po deseti letech vyhrála. Číňanky docela hrozily, naštěstí to nedaly," oddechl si partner Špotákové, který je profesionálním hasičem.

Špotáková hodila vítězných 66,76 metru hned druhým hodem a potvrdila, že se ji na londýnském stadionu daří. Před pěti lety tam vybojovala olympijské zlato a před měsícem zase uspěla na mítinku Diamantové ligy.

Ač sama nevěřila, že by mohl být její hod vítězný, její přítel byl o něco klidnější. "Říkal jsme si, že je medaile určitě jistá. Zlato není ale jisté nikdy, na to se čeká až do poslední chvíle, a proto to jsou takové nervy," přiblížil.

Sama Špotáková ještě týž den v rozhovoru přiznala, že tohle zlato pro ni znamená víc, než medaile z olympijských her v Pekingu 2008. Podobný pohled na to má i její přítel. "Kam řadit tuhle medaili? Řekl bych, že hodně vysoko. Po tom, co Bára poslední roky prožila, loni zlomenina, těžký návrat... Proště to dokázala," radoval se z jejího úspěchu.

V hledišti chyběl jejich čtyřletý syn Janek, který zůstal doma. "Je u babičky. Nevím, jestli se koukal, možná už na něj bylo pozdě. Ale to je jedno, on to v tomhle věku stejně neřeší," smál se.

Další program po medailovém ceremoniálu byl jasný. "Nějaké oslavy máme vymyšlené. Brzo tu všude zavírají, ale určitě něco popijeme. To se musí zapít," zahlásil.