Zlatý mejdan. Špotáková slavila v hospodě punkem, zpívala i hymnu

Většinou čeká až na další den, po úterním zlatém závodě na mistrovství světa ale Barbora Špotáková zažila hned dva ceremoniály. Ten první ji překvapil, pořadatelé ji čapli jen pár desítek minut po závodě v mixzoně a odvedli ke stupňům.

„To bylo prostě neskutečný, že byl ten ceremoniál. Mně přišlo, že mi to snad udělali za odměnu, že tady viděli, že jsou tady ti fanoušci,“ usmívá se Špotáková. „Ono to prostě bylo úplně zčistajasna. Řekli, že bude ceremoniál. Původně to tak nemělo být. Teď jsme tam zpívali společně hymnu. To bylo asi nejvíc.“

Její vítězný závod spustil vlnu euforie mezi jejími blízkými a kamarády.

„Bylo to nádherný. To se ani nedá popsat slovy Tolik smsek, co jsem dostala… To byl rekord,“ řekla Špotáková.

Po závodě se šampionka přesunula na připravenou oslavu poblíž hotelu české výpravy u Tower Bridge.

„Tady se to nesmí podcenit. Naštěstí zrovna hospoda vedle našeho hotelu je jako jediná otevřena pozdě. Paráda… Člověk má radost, ale ona ta sdílená radost s kamarády, to je prostě úplně o něčem jiném,“ líčí Špotáková.

Zlaté oslavy jí připomněly vítězný večírek v japonské Ósace, kde se před deseti lety radovala ze svého prvního titulu mistryně světa. Tehdy na párty kralovala muzika od kapely Tři sestry.

„Tehdy vzniklo přátelství s Třemi sestrami. Tam jsme slavili s nimi. Ozval se jejich manažer Mafuna a od té doby trvá naše přátelství,“ říká Špotáková.

Letos se zlaté medailistce hrála muzika od britské kapely Cock Sparrer.

„Jsou to takoví britští punkáči, už jsou hodně starý. Byli v čechách na festivalu, ale zrovna jsem byla v Lausanne, jinak bych na ně šla. Tak jsme je poslouchali teď,“ říká Špotáková. „K té jejich kultuře máme blízko, naši kamarádii se tu cítí jak ryba ve vodě.“

Během oslavy pak přišla ještě jedna slavnostní chvíle. Mezinárodní federace IAAF uděluje medaile i trenérům, a tak ji Špotáková předala svému koučovi Rudolfovi Černému.

„Bylo to krásné, v hospodě čekal Ruda, zazpívali jsme mu hymnu, dala jsem mu na krk medaili. Ruda dostal medaili. Měl hospodský ceremoniál!“ radovala se Špotáková.