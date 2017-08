Kousek od medaile! Hejnová doběhla ve finále MS v Londýně čtvrtá

Hejnovou předčili Američanky a Jamajčanka

Překážkářky Spojených států amerických, které Hejnová na předchozích šampionátech dvakrát odsunula z prvního místa, přiletěly do Londýna s výrazně lepšími časy. Přesto si Hejnová získala jejich respekt skvělým semifinálovým během. Ve finále své letošní maximum z Diamantové ligy v Rabatu zlepšila o dvě setiny, ale na medaili to nestačilo. Stejně jako loni na olympijských hrách v Riu de Janeiro skončila těsně pod stupni vítězů.

V rozhovoru pro Českou televizi Hejnová neskrývala zklamání. "Běželo se mi dobře, ale myslím, že jsem to přepálila. Nechala jsem se strhnout atmosférou a pak mi to chybělo ke konci," řekla bezprostředně po doběhu.

Jílek i Veselý kvalifikaci nezvládli

Z kvarteta českých oštěpařů v kvalifikaci na mistrovství světa v Londýně postoupili do sobotního finále jen dva - Jakub Vadlejch a Petr Frydrych, oba splnili požadovaný limit 83 metrů hned prvním pokusem. Jaroslav Jílek a Vítězslav Veselý, kteří v Londýně startovali jen díky pozvání od IAAF, zůstali daleko za limitem.

Ve finále je i výškařka Michaela Hrubá, mílař Jakub Holuša s přehledem postoupil do pátečního semifinále. Lídr letošních oštěpařských tabulek Němec Johannes Vetter se nijak nešetřil a hned prvním hodem poslal oštěp na 91,20 m, což by na většině předchozích šampionátů stačilo na zlato.

Jen Jan Železný v roce 2001 v Edmontonu a Keňan Julius Yego před dvěma lety v Pekingu hodili ve finále dál. V kvalifikaci ještě nikdo tak daleko nehodil. Z Čechů se představil v nejlepším světle Frydrych, který hned prvním hodem poslal oštěp na 86,22 m. Věřil, že je postup v jeho silách.

"To, že to bylo 86, to je spíš něco, co můžu využít pro sebe jako pro sebevědomí, ale už v tuhle chvíli to nic neznamená," poznamenal. Také Vadlejch neměl s limitem problémy, oštěp prvním hodem zapíchl na 83,87. "Jsem hrozně rád, že se to povedlo hned prvním, ale bylo to opravdu nějak to dostat za tu lajnu a bude to dobrý," poznamenal.

Kvalifikace pro něj byla splněnou povinností, tentokrát před ní nebyl nervózní tolik jako dříve. "Přeci jenom jsem měl nejhorší závod letos 84 a půl, tak jsem si na těch 83 věřil," dodal. Naopak mistr světa z roku 2013 Veselý se znovu přesvědčil, že letošní sezona je pro něj nepodařená, jeho nejdelší hod měl hodnotu jen 75,50.

Čtyřiatřicetiletý oštěpař, kterého v přípravě trápily problémy s kolenem, se potýkal s rozběhem. "Moc jsem se s nohama neorientoval, nedonutil jsem je k nějaké lepší aktivitě. Rytmus tam skoro nebyl. Z toho se nedá pak hodit," vysvětloval. Jílek sice o 97 centimetrů přehodil hranici osmdesáti metrů, ale ke spokojenosti měl také daleko.

"Měl jsem takhle začít, potom by to mohlo být lepší. Bylo asi na víc. Byl jsem dobře připravený, škoda, že jsem to nezúročil líp," řekl.

Hrubá postoupila do finále



Devatenáctiletá výškařka Hrubá postoupila poprvé do velkého finále. Juniorská mistryně světa zdolala 192 centimetrů na druhý pokus, a to stačilo, protože tuto výšku překonalo přesně dvanáct závodnic. Na kvalifikační limit, který by pro Hrubou znamenal vyrovnání osobního rekordu pod širým nebem, už nedošlo.

"Kvalifikace byla těžká, hrozně se to táhlo. Teď už je to všechno za mnou a budeme se soustředit na finále," řekla Hrubá. Holuša v rozběhu na 1500 m nezaváhal. Stříbrný z halového MS ukázal, že umí běhat takticky i pod otevřeným nebem. Hlídal si čelo a doběhl druhý v čase 3:42,31.

"Musím říct, že jsem nadmíru spokojený, ani jsem nečekal, že se mi poběží tak dobře. Když to srovnám loni s Riem, tak nesrovnatelně lepší pocit," pochvaloval si Holuša.

Jedinou ošemetnou situaci řešil 500 metrů před cílem, kdy se prodíral kupředu. "Bylo na hraně, protože tam byla strkanice jako prase. Jen tak tak jsem tam vyklouzl, tam mohlo dojít k velkému pádu," popisoval. Ze semifinále chce postoupit. "Přistoupit k tomu jako k životnímu závodu. Je to velký sen dostat se do finále a myslím si, že forma na to je," řekl. Mezi vyřazenými je například olympijský vítěz Američan Matthew Centrowitz.

Kvalifikace:

Muži:

1500 m - rozběhy: 1. Mathews (Austr.) 3:38,19, ...13. Holuša (ČR) 3:42,31 - postoupil.

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 91,20, 2. Frydrych 86,22, ...8. Vadlejch 83,87 - oba postoupili, 16. Jílek 80,97, 26. Veselý (všichni ČR) 75,50 - oba nepostoupili.

Ženy:

800 m rozběhy: 1. Niyonsabaová (Burun.) 1:59,86.

5000 m - rozběhy: 1. Obiriová (Keňa) 14:56,70.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 192, ...10. Hrubá (ČR) 192 - postoupila.