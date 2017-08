Radost až na kost! Mladý Nor je senzací MS, slavil jako Viking

„Děkuju, Londýne! Opravdu tomu nemohu uvěřit. Pracoval jsem pro tohle tak tvrdě, ale stále si neuvědomuju, co jsem dokázal. Je to neuvěřitelný pocit,“ radoval se Warholm. „Jsem mistr světa, je to bláznivé. Dostala mě sem spousta tvrdé práce a děkuju mému kouči, že mi pomohl dostat se do pozice, z které jsem mohl útočit na titul.“

Warholm má všestranný atletický talent, což na mládežnických šampionátech v minulosti prokazoval ve vícebojích. V roce 2013 se stal dorosteneckým mistrem světa v osmiboji, v roce 2015 byl druhý v desetiboji na mistrovství Evropy juniorů.

Čtvrtce s překážkami se naplno věnuje teprve druhou sezonu, jeho výkonnost jde ale rychle nahoru. Pomáhá mu také rychlost. Na nedávném mistrovství Evropy do 23 let v Bydhošti vyhrál dlouhé přeekážky a na hladké čtvrtce byl druhý. Tam je jeho osobní rekord 44,87.

„Je to talent a dnes to ukázal,“ chválil překvapivého šampiona Clement, který o své šance na zlato přišel na poslední překážce. „Měl jsem tam nehodu. Vyměnil jsem nohy a to se nemělo stát. Stálo mě to zlato, ale jsem spokojený i s bronzem.“

To Warholm si běžel svůj perfektní závod od začátku až do konce. Jeho čas 48,35 sekundy je sice nejpomalejším v historii šampionátů, výkon ale byl ovlivněn nepříznivým počasím, chladem a deštěm.

„Vystartoval jsem dobře a udržel jsem to. Jsem na svůj výkon pyšný. Doufám, že jsou lidi v Norsku tak šťastní jako já,“ řekl Warholm, který si v cíli na tribuně vypůjčil vikinskou helmu. „Našel jsem ji v publiku a prostě mi to přišlo jako dobrý nápad. Přišlo mi to pro tuhle příležitost vhodné. Je zima, cítil jsem se jako v Norsku, myslím, že mi seděla.“

Pro Norsko je Warholmovo vítězství první zlatou medailí z MS v atletice od triumfu Ingrid Kristiansenové v běhu na 10 000 metrů z Říma 1987.