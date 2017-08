Holuša dobil běžecké baterky: Finále mi chybí, ale musím věřit, že to teď vyjde

PŘÍMO Z LONDÝNA | Má doma medaile, zažil frenetický kotel pražské O2 areny, když si zezadu kradl zlato z halového mistrovství Evropy, jeho jméno visí na vrcholu českých tabulek. Běžec Jakub Holuša je ale stále hladový probourat zeď do finále globálního šampionátu pod širým nebem. „Moc si přeju, aby to vyšlo. Je to sport, ale musím věřit. Proč ne?“ říká před čtvrtečním rozběhem (21.25) na MS v Londýně.

Bude enternainerem pro 55 000 diváků, kteří běžce poženou dopředu bojovým rykem. Jakub Holuša už zažil dost, aby ho jejich vášeň srazila z cesty.

„Musím to nastavit tak, ať to člověka povzbudí. Moc se těším. Člověk takové mistrovství nezažije mockrát za život,“ říká Holuša.

Proto před Londýnem cvičil tělo i mysl. Sezonu měl začátkem jara rozjetou k velkým časům. V červenci chtěl v Monaku naostro pokoušet národní rekord. Místo toho si ale prodloužil pobyt ve vysokohorském Melagu.

„Já říkám, že běžci mají běžecké baterky, ty se každým závodem vybíjejí. Takže jsem zvolil variantu, že nebudu závodit, aby se baterky dobily,“ vysvětluje Holuša.

„V Monaku se vždycky běhá rychle. Ale na druhou stranu jsem si říkal, že bych tam třeba atakoval český rekord, ale potom by na mě dolehl o to větší tlak. Říkal jsem si, raději si to nechám na Londýn.“

Zdraví? Trápí mě jen bolístky

Proto stál naposledy na startu závodu na konci června v Ostravě na Zlaté tretře, kde si na kilometru povodil světového rekordmana na půlku Davida Rudishu. Pak dlouhé čtyři týdny týdny dřel v Melagu.

„Problémy? Akorát mě pobolívá pata. To jsou jen bolístky. Přece jen, tělo není stroj a je nutné na něj reagovat. Udělali jsme, co podle mého těla šlo.“

Teď ještě vyladit závodnickou mysl. Zrovna pro patnáctistovku je to klíčové. Tady vám nepomůže odvážné srdce na startu a pouhé odhodlání. Chce to vytrvalost, dynamiku i závěrečné zrychlení. A taky chytrost v tlačenici.

„Musím si to správně nachystat v hlavě, abych neudělal taktickou chybu,“ ví Holuša. „Je potřeba být připravený a poznat, kdy správně reagovat. Někdy nejde o to jenom běžet, ale je potřeba být každou desetinu sekundy v závodě. Taky mívám mrtvé části závodu, jako bych byl myšlenkami někde jinde. To se pak rychle ztrácí pozice…“

Na mistrovství světa to bude odlišný boj než na mítincích Diamantové ligy, kde promotéři závodníky tlačí k rychlým časům. Vepředu běží zajíci a za nimi se rozjíždí tempo.

„Na mítinku je vždycky vodič, který dá tempo, a jede se za ním jako ve vlaku. Tady se v rozbězích nepoběží tak rychle, balík je sevřený,“ vysvětluje Holuša. „Když je balík víc pohromadě, víc v kontaktu, víc loktů a kopanců. To je normální, patří to k tomu…“

Vloni na olympiádě Holuša vyhrál rozběh, v semifinále ale nestačil a postup do elitního běhu mu zase unikl. Letos chce konečně prorazit.

„Strašně moc bych si přál, aby se to povedlo,“ říká Holuša. „Už čtyři roky běhám kvalitně, občas je nějaký výbuch, že se něco nepovede. Ale dvě medaile byly, české rekordy v hale, venku… a to světové finále je taková třešnička na dortu, která tomu chybí. Když budu věřit ve své schopnosti, věřím, že to dopadne dobře.“

JAKUB HOLUŠA NA MS A OH

800 METRŮ

OH 2008 rozběh

OH 2012 rozběh

1500 METRŮ

OH 2016 semifinále

MS 2015 rozběh

