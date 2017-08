Zklamaná Hejnová: Věřila jsem, že bych mohla vyhrát. V závěru došly síly

Co říct?

„Jsem zklamaná, samozřejmě hodně. Já jsem si na medaili věřila. Dokonce jsem si i věřila, že bych mohla vyhrát, ale dneska se běželo fakt rychle. Já jsem pak prostě neměla svůj den. Nesedlo mi to. Myslím si, že jsem od začátku běžela moc rychle. Já jsem to nakopla a pak mi v závěru došly síly. To byl největší problém. Na rozcvičení to bylo dobrý, ale pak jsem se prostě necítila moc dobře. Nevím, čím to bylo.“

Připustila jste si vůbec před závodem, že můžete skončit bez medaile?

„Ne, vůbec ne. Samozřejmě jsem do toho závodu šla s tím, že medaili chci. A myslím si, že jsem na ni i měla. Jsem zklamaná. Po tom všem, po té hrozné sezoně, po změně trenéra jsem nakonec byla připravená dobře.“

Nepřinutila vás k vyššímu tempu Američanka Muhammadová, která vypálila hodně rychle?

„Já jsem ji nevnímala, já jsem se soustředila na sebe. Byla tady skvělá atmosféra, nechala jsem se hodně strhnout. Bohužel jsem to přepálila. Já to nevím, ale trenérka mi řekne, že jsem to přepálila hodně. Já jsem to cítila, pak už s tím člověk moc neudělá. Nebyly síly, to je asi celý. Přidávala jsem krok zbytečně, ale už jsem na tom neměla. Těch posledních šedesát metrů už to vůbec nejelo.“

Kdy jste zjistila, že máte problém?

„Už v průběhu jsem tušila, že je to moc rychlé, a že už s tím nic neudělám. Už na osmé překážce to nebylo ono.“

Nepřijde vám to podobný příběh jako na olympiádě v Riu?

„Jsou to pořád čtvrtá místa. To čtvrté místo je hrozně nepříjemné, protože je to kousek od bronzu. Určitě jsem na to měla, je to hrozná škoda.

Dá se na tomhle závodě najít něco pozitivního?

„Pozitivní na tom je, že jsem vůbec byla ve finále, že jsem byla čtvrtá. Já jsem si stoprocentně jistá, že kdybych nepřešla k Daně a neudělala změnu v půlce sezony, tak bych ve finále nebyla. Jednoznačně řečeno bych to neuběhla, těch 400 metrů. Neměla jsem na to natrénováno a udělaly jsme velký kus práce.“

Sezona pro vás pokračuje?

„Ještě dva nebo tři závody Diamantové ligy poběžím, byla by to škoda teďka zabalit. Určitě hlavně na finále Diamantovky.“

Je pro vás do příští sezony motivací mistrovství Evropy v Berlíně?

„Uvidíme. Z Evropy samozřejmě medaili ještě nemám, ještě bych to nerada balila. Teď momentálně jsem hrozně zklamaná, uvidíme, jak se mi to rozleží.“

Plánujete pokračování spolupráce s trenérkou Danou Jandovou?

„Já k nikomu jinýmu nepůjdu, takže jí nic jinýho nezbyde.“