Rosolová jde fandit svému miláčkovi. V Londýně je z ní HELCELETOVA!

HELCELETOVA. Z nápisu na zádech je všechno jasné. Denisa Rosolová si během šampionátu v Londýně nechala na zakázku vyrobit tričko, které dává celému světu najevo, že patří jedinému českému desetibojaři na mistrovství světa.

„Nechala jsem si to tričko vyrobit v Nike Hospitality. Chtěli mi tam dát i čárku nad a, ale chtěla jsem to takhle. Znamená to, že jsem Adamova. Ale mít tam napsáno Adamova jsem nechtěla, to bych vypadala jako nějaká Ruska,“ směje se Rosolová.

Helcelet si letos v květnu zlepšil osobní rekord na 8335 bodů a scházely mu jen čtyři body, aby před ním v českých historických tabulkách byla jen tři velká jména – Robert Změlík, Tomáš Dvořák a Roman Šebrle.

Česká atletka Denisa Rosolová bude na MS v Londýně fandit svému příteli, desetibojaři Adamu Helceletovi ve speciálním triku • Foto Martin Hašek

Další průběh sezony mu zkomplikovala zranění, ale dnes bude v Londýně připraven k boji.

„Forma pomalu, ale jistě přichází a doufám, že přijde v pátek v den D,“ hlásí Helcelet.

„Adam říkal, že se cítí těžký jako ten fousatý z Harryho Pottera, Hagrid. Přitom jsem takové břišáky už dlouho neviděla,“ říká Rosolová a plánuje: „Budu mu fandit celý den.“

