Oštěpař Frydrych po letošním maximu: Radši jsem od sebe nic nečekal

Kvalifikoval jste se hned prvním pokusem, pak už jste neházel. Nemohlo to být ještě lepší?

„Chtěl jsem určitě co nejdřív hodit velké Q, cítil jsem, že limit 83 můžu hodit. Jsem rád, že se mi to podařilo prvním. Výkon si můžu užít pro sebe, pro sebevědomí, ale v tuhle chvíli už to nic neznamená.“

Čekal jste, že hodíte nejlepší dosavadní výsledek sezony?

„Popravdě jsem od sebe radši nic nečekal. Snažil jsem se udělat, co je potřeba. Psal mi kamarád, na kolik to vidím – a já mu psal 77 až 87 metrů. Před pár týdny jsem se pral s hranicí 75 metrů, nemůžu teď říkat, že chci 90. Cítím se dobře, ale ve finále tam bude strašná spousta lidí házet daleko. Těšme se na sobotu.“

Co pomohlo ke zlepšení?

„Hodně jsem se v tom patlal, moje technika, která je složitější, mi nevycházela, nebyl jsem schopen dělat základní oštěpařské prvky. Tak jsme to trochu zjednodušili, je to něco, co mi teď vyhovuje, v čem se cítím dobře.“

A co příprava na finále?

„Připravovat se nijak nebudeme, už jen psychicky. Je to v sobotu, pátek je volno, forma prostě musí vydržet. I trenér vždycky říkal, že se chystal na kvalifikaci jako na hlavní závod a že forma už nikam neodejde. Budu odpočívat, možná se podívám na nějaké památky, projdu se. A budu čekat. Bude to dlouhé, to je vždycky.“

Jaký je váš cíl?

„Metry ani umístnění určitě ne, spíš chci odejít s pocitem, že jsem tam nechal všechno, že to dál nešlo, že jsem ze sebe všechno vyždímal.“

Jak na vás působí Němci? Röhler se trápil.

„Myslím, že ho to nesváže, s psychikou tady problémy mít nebude. Kvalifikace je ošemetná i pro ty největší favority. Kolikrát lidi, kteří měli za 90, vybouchli. Je dobře, že druhý hodil 83 a nezmanená to, že by neměl ve finále hodit třeba o osm metrů dál.“

Co říkáte na to, jak Němci háží daleko?

„Jo, je to vzrušující. Myslím, že to i ostatní posouvá dál, před pár lety to bylo hubené období, moc lidí nebylo schopno odpalovat devadesátku, teď je strašně moc 87 plus, podiová umístnění podražila. 86 není ani záruka, že člověk bude do 3. místa na Diamantové lize a dá se čekat, že to ve finále nebude jiný, byť se v historii párkrát ukázalo, že i když bylo naházeno daleko, nešlo to tolik. Uvidíme v sobotu.“

Limit pro MS jste hodil dva dny do uzávěrky. Věřil jste v to?

„Trochu mě to v posledním závodě uvolnilo. Předtím jsem do toho šel, že limit prostě musím hodit, trochu jsem se v tom patlal a říkal si, že musím, že by to neměl být problém. V posledním jsem se díval na plány na srpen, kam bych jel; ne že bych s tím nepočítal nebo přestal věřit, ale prostě jsem přišel na stadion a chtěl to hodit pro sebe, zkusit to. Docela mě to osvobodilo.“

Tady hážete s čistou hlavou?

„Změnil jsem poslední závod techniku a viděl, kam to můžu hodit. Řekl jsem si: Půjdu do toho, můžu to dát.“

Jak vám svědčí velké závody?

„No, měl bych ty zkušenosti mít, není to první ani druhá velká akce. Můžu je jedině využít ve svůj prospěch.“

