Drsná atletika, Holuša byl od krve. Šli po patách, řekl před bitvou o finále

Patnáctistovka to je válka nohou, v níž si hřebíky treter oběti nevybírají. Když stál Jakub Holuša po úspěšném rozběhu na mistrovství světa v mixzoně Londýnského stadionu, se zájmem pozoroval své potrhané tretry.

„Já to dostal tady (ukazuje pravou nohu). Zrovna je to na patě, která mě už dva měsíce bolí, doufám, že se to nezhorší,“ poznamenal. „Tady mám i tretru od krve, mám novou barevnou kolekci… A koukám, že mám krev na obou (zvedne druhou nohu, taky na patě odřenou). Aha, tak jo. Já cítil, jak mi tam jdou po patách…“

Nepříjemné věci se děly ještě předtím, než se běh rozhodoval. Problémy začaly před náběhem do předposlední cílové rovinky.

„Bylo to na hraně, byla tam strkanice jako prase. Tak tak jsem z toho vyklouzl. Mohlo dojít k velkému pádu. Tam jsem dostal pár kopanců,“ líčil Holuša, který si musel kvůli přetlaku u mantinelu vyběhnout až do třetí dráhy a v jednu chvíli si soupeře před sebou držel rukou drsně na distanc.

„Udělala se tam strkanice, bylo to na hraně pádu,“ říká Holuša.

... and brutal!



Jakub Holusa's feet and spikes 👀



Stick on a plaster, he's through to the semi-final! #IAAFworlds pic.twitter.com/AXW31u4Y08 — SPIKES (@spikesmag) 10. srpna 2017

Před rokem na mistrovství Evropy v Amsterdamu ho podobný incident stál postup do finále. Na dráze si ho sice zajistil, ale pak byl diskvalifikován za strčení do soupeře.

„Bylo to ponaučení, ale já jsem závodník a nemyslím na to, soustředím se na svůj výkon,“ zdůrazňuje Holuša.

Rozběh mu jinak parádně vyšel. Do cíle doběhl na druhém z postupových šesti míst a v posledních metrech už se otáčel na všechny strany a v klidu si hlídal pozici.

„Jsem nadstandardně spokojený. Nečekal jsem, že se mi poběží tak dobře. Když to srovnám loni s Riem, tak dneska jsem měl nesrovnatelně lepší pocit. Já jsem doběhl a nohy téměř nebyly zalité, cítil jsem obrovskou rezervu,“ pochvaloval si Holuša. „V Riu jsem sice (rozběh) vyhrál, ale cítil jsem, že je to víc vytáhlé z paty. Myslím, že by to mohlo být lepší než v Riu.“

Vloni na olympiádě v Riu de Janeiro Holuša po nadějném rozběhu v semifinále vypadl. Jeho jasným cílem pro dnešní boj o finále je prokletí zlomit.

„Musím si to srovnat v hlavě, podívat se na startovku, co mě čeká, přistoupit k tomu jako k životnímu závodu,“ říká Holuša. „Dostat se do finále je velký sen. Rozhodně si myslím, že forma na to je. Přejme si, aby to vyšlo.“