Bývalý kouč rýpl do Hejnové. Trenérka udělala zázrak, brání se atletka

Halovou sezonu končila Hejnová pod Balzerovým vedením se stříbrem z hladké čtvrtky na ME v Bělehradě, v létě skončila bez medaile. Německého kouče to vedlo k jízlivé poznámce na adresu Dany Jandové a mentorky Heleny Fuchsové, které se skrývají za iniciálami DJ a HF.

Balzer se s Hejnovou rozešel v květnu, na začátku už rozjeté letní sezony. Do týmu své bývalé závodnice se na Twitteru pustil už po nevydařeném červnovém závodě v Římě.

Welcome on Earth Zuzana. Where are your speed, technique and strength from indoor season ? Now you have nothing. Nice work DJ & HF. — Falk Balzer (@falkbalzer) August 11, 2017

Hejnová si však stojí za svým rozhodnutím.

„Dana udělala v podstatě zázrak za ty měsíce, co jsem u ní,“ řekla Hejnová, která měla v průběhu jara velké potíže s bolavou achilovkou, a proto nabrala tréninkové manko. „Čtyři týdny navíc by stačily. Duben nám tam určitě chybí. Měla jsem velké problémy s achilovkou, soustředění nebylo ideální a teď chybělo.“

Balzer nutil Hejnovou ke změně běžecké pozice, která podle něho stála za tím, že v zimní sezoně vydržela zdravá. Reprezentantka se ale dál s jeho radami neztotožňovala a koncem května si dohodla návrat ke své mládežnické trenérce Jandové. Spolu nakonec problém s achilovkou vyřešily.

„Vůbec ji necítím, je to neuvěřitelné. Co jsem přišla k Daně, ještě mě chvíli bolela, ale myslím, že to je spojené s psychikou,“ líčí Hejnová. „Cítím se hrozně dobře, je mi fajn a úplně to odeznělo. Přispěla k tomu spoustu lidí a nakonec se to poskládalo, že jsem úplně bez bolesti. Ale bohužel předtím ten trénink byl s poměrně velkou bolestí a to už se pak nedá dohnat.“

Ve čtvrtečním finále mistrovství světa navíc Hejnová závod rozeběhla nad svoje možnosti. Tempo napálila na cílovou úroveň 53 sekund, během závodu začala vadnout a po poslední překážce jí z bronzové pozice srazila Jamajčanka Ristananna Traceyová. Hejnová doběhla čtvrtá v čase 54,20 sekundy.

„Viděla jsem od třetí překážky, že to je ultra rychlé, jen jsem čekala, co z toho vyleze,“ řekla Jandová. „Když Zuzka začne rychle, věděla jsem, že ten konec nebude stupňovaný. Mohl z toho pořád vylézt nějaký dobrý čas. Ale tři čtvrtky v nohách jsou přece jenom znát. Pak už nezpomalíte, to nejde. Jen držíte to tempo a nedá se nic dělat.“

Hejnové se podobná nepříjemnost stala už na loňské olympiádě v Riu. Tehdy měla v sezoně ještě výraznější zdravotní potíže než letos, ve finále se ale podle tehdejšího trenéra Dalibora Kupky nechala strhnout a první dvoustovku běžela příliš rychle.

„Na medaili samozřejmě bylo a já byla přemotivovaná. Cítila jsem se dobře, běžela jsem na zlato, což byla chyba,“ uznala Hejnová. „Měla jsem to rozběhnout líp a běžet si pro jakoukoliv medaili. Ale já chtěla zlato a už to bohužel nevrátím. Ale myslím, že jsem udělala maximum a z toho, jak to vypadalo před dvěma měsíci, jsem vytěžila nejvíc, co jsem mohla.“

Spolupráce dvou sehraných parťaček bude zřejmě pokračovat i v přípravě na další sezonu, která vrcholí mistrovstvím Evropy v Berlíně.

„Dana mi včera řekla, že si mě teda nechá,“ usmívá se Hejnová.

„Protože ona použila zbraň a brečela,“ reagovala s úsměvem Jandová.

„Já k nikomu jinému prostě trénovat nepůjdu. Takže má můj osud v rukách,“ dodává Hejnová. „Nám to prostě funguje, doufám, že jsme obě spokojené, že nás to společně baví. Doufám, že i Dana to potvrdí.“

V cestě ale ještě stojí administrativní překážka. Jandová má v současnosti smlouvu jako trenérka mládeže na atletickém svazu. A to je problém, protože s Hejnovou by musela na několik měsíců na soustředění.

„Vedení svazu řeklo, že to nejde dohromady. Ale já věřím tomu, že cesta se najde. Když se chce, tak to jde,“ líčí Hejnová.