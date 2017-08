Finále výšky pro rozesmátou blondýnku Hrubou: Hlavně zdvihat kolena!

Je dorostenecká mistryně světa, z MS juniorů má zlato a stříbro a jen před třemi týdny vyhrála v Grossetu juniorské mistrovství Evropy. Mezi dospělými už byla ve finále na dvou evropských šampionátech. Ale až v sobotu ji čeká zatím největší závod kariéry.

„Dá se říct, že finále byl cíl a bonus,“ říká Hrubá. „Uvidí se, jak se všechno sejde, jak budu unavená, jaké bude počasí. Je to nevyzpytatelné, uvidíme. Budu se snažit o co nejlepší umístění. Radost by byla, kdybych nebyla poslední ve finále.“

U minimálního cíle však nemusí zůstat. Světová výška je letos srovnaná v druhé řadě za suverénní Ruskou Marií Lasickeneovou, která během sezony jako jediná skočila přes dva metry, zato rovnou jedenáctkrát.

Pro ostatní je ve finále možné cokoli. Už proto, že pár dobrých výškařek do boje o medaile ani neprošlo.

„Vypadly dvě Švédky (Skoogová, Kinseyová), které ve finále být měly. Je to mistrovství světa, nikdo se tady s tím nepáře,“ říká Hrubá.

Před finále si dopřeje dobré jídlo a pořádný odpočinek. A bude se těšit na téměř šedesátitisícový kotel Londýnského stadionu. Atmosféra jí dělá dobře, v kvalifikaci si několikrát diváky roztleskala, aby jí pomohli s rozběhem.

„Je to důležité, rozběh mám naběhaný. Tohle už mi může dodat jenom sebevědomí. Vím, že za mnou stojí, a že mě podporují,“ říká Hrubá.

Hlasitá podpora z tribun na druhou stranu ztěžuje komunikaci s trenérem, na což si v průběhu šampionátu stěžovala například oštěpařka Barbora Špotáková.

„Pogy (trenér Michal Pogány) je sice hlasitý, ale 60 000 diváků nepřeřval. Spíš to byly takové posunky,“ usmívá se Hrubá. „Ale domluvili jsme se, tam není moc co vymýšlet. Stopu dozadu, udržet ramena, zdvihat kolena, to je hlavní problém, který nedodržuju.“

Hrubá v kvalifikaci na druhý pokus skočila 192 centimetrů, její osobní rekord je o tři dílky výš.

„Tři, čtyři centimetry tam určitě jsou, v těle je rezerva obrovská, ale musí se to všechno sejít na rozběhu. Musím udržet ramena a vystoupat nahoru, to je ten největší problém,“ plánuje před finále. „Celkem mi přijde, že z tartanu jde hrozná zima. Musím se zahřívat, rezervy tam jsou, už vím, co pro finále vylepšit.“