MS ONLINE: Skvělý Vadlejch! Předvedl osobní rekord a útočí na medaili

Helcelet vystoupal na konečné osmé místo

Loňský vicemistr Evropy Helcelet, jemuž se páteční start do soutěže vůbec nepovedl, zahájil posun vzhůru hned ráno, přestože ani překážky s časem 14,38 s nebyly z jeho pohledu ideální. Za letošním maximem zůstal o dvacet setin, ale několik soupeřů první disciplínu druhého dne úplně pokazilo. Dvojnásobný mistr světa Američan Trey Hardee, Srb Mihail Dudaš a Rus Ilja Škureněv po pádech na překážkách ze soutěže odstoupili.

V disku měl český desetibojař jen jediný platný pokus 44,71 m, ale vylepšil jím svůj letošní nejlepší výkon, což stačilo na postup na jedenácté místo. V tyči zdolal 490 cm a pokoušel se o pět metrů, což už v letos při rekordu v Götzisu dokázal, ale tentokrát neuspěl a o jedno místo klesl.

V oštěpu však hned prvním hodem šokoval soupeře a možná i sám sebe. Osobní rekord z olympiády v Riu de Janeiro přehodil o více než tři metry a poskočil na sedmé místo. V závěrečné patnáctistovce si o jedno místo pohoršil.

Stříbrný z Ria de Janeiro Mayer dnes přidal k páteční stovce a čtvrtce další osobní rekord na překážkách 13,75 s a vedení udržel i po disku při výkonu 47,14 m. Freimuth však hodil 51,17 m a přiblížil se lídrovi na pouhých 24 bodů, Kanaďan Damian Warner, nejrychlejší mezi desetibojaři, sice vyhrál překážky, ale úplně pokazil disk a klesl až na páté místo.

Mayer pak málem všechny naděje pohřbil ve skoku o tyči. S vědomím, že je nejlepším tyčkařem ze všech účastníků, začal až na 510 cm jako poslední, ale laťku dvakrát shodil a i při třetím pokusu ji hodně rozechvěl. O dvacet centimetrů výš, což by pro něj neměl být neřešitelný problém, už neuspěl a z úvah o útoku na evropský rekord Romana Šebrleho byl vyléčen.

V hodu oštěpem měl Mayer se zatejpovaným loktem jen jeden platný pokus, ale 66,10 m mu bohatě stačilo na to, aby v běhu na 1500 m mohl být klidný. Už před ním bylo jasné, že na světovém desetibojařském trůnu vystřídá Američana Ashtona Eatona, který po olympiádě v Riu de Janeiro ukončil kariéru. Další medaile si za ním rozdělili Němci Rico Freimuth a Kai Kazmirek.

Jamajka poběží pro zlato

Usain Bolt táhne jamajskou štafetu k pátému zlatu na mistrovství světa v řadě. V rozběhu byli sice nejrychlejší Američané za 37,70 sekundy, ale Bolt v závěru viditelně zpomalil. Také v ženské štafetě mělo nejlepší čas americké kvarteto 41,84 s. Finále budou od 22:30 vrcholem dnešního programu.

Jamajčané by si ve sprinterské štafetě rádi spravili chuť z nepříliš vydařených individuálních závodů. Jedenáctinásobný mistr světa Bolt trochu nečekaně nastoupil už k rozběhu. Dosud většinou pomáhal Jamajce ke zlatu až ve finále, ale vzhledem k tomu, že v Londýně nestartoval na dvoustovce, tak se postavil na poslední úsek už teď. Kolík donesl do cíle jako první v čase 37,95 s. Američané i Britové byli sice v druhém rozběhu rychlejší, ale Bolt před svým vůbec posledním startem na MS v závěru zvolnil.

V ženské štafetě zazářily Američanky nejlepším letošním časem 41,84 s, a to ještě šetřily vítězku stovky Tori Bowieovou, která doléčuje zranění z pádu ve finále na nejkratší trati. Allyson Felixová, která běžela na druhém úseku, dál může živit sen o desátém zlatu na MS. Jamajčanky, které stejně jako jejich mužští kolegové triumfovaly na MS čtyřikrát po sobě, měly až pátý čas, ale večer budou pravděpodobně rychlejší, až nasadí dvojnásobnou olympijskou vítězku Elaine Thompsonovou.

Američanky předvedly nejlepší čas i na 4x400 metrů - 3:21,66. A to ještě neběžela vítězka individuální trati Phyllis Francisová ani bronzová Felixová, která dnes dala přednost běhu na 4x100 metrů, ale v neděli určitě nastoupí. Také mužská čtveřice Spojených států, které tuto trať vyhrály pokaždé od Ósaky v roce 2007, byla dnes nejrychlejší za 2:59,23. Ze hry jsou Jamajka i Bahamy, tedy stříbrný i bronzový tým z Ria de Janeiro.

Oštěpaře čeká finále

Německým favoritům v této sezoně zdatně sekunduje aktuálně nejlepší český oštěpař Jakub Vadlejch, který může v Londýně zaútočit na první velkou medaili. Ve finále bude i Petr Frydrych.

Díky vyrovnaným výkonům v průběhu sezony, kdy pravidelně překonával hranici 87 metrů, bude Vadlejch patřit k medailovým kandidátům. "Těším se na to. Myslím, že jsem na tom dobře," pochvaloval si oštěpař, který si letos vyrovnal osobní rekord 88,02 metru. Finále oštěpařů začne ve 21:15.

Farah se loučil stříbrem, na 5000 metrů ho porazil Edris z Etiopie

Muktar Edris z Etiopie překazil zlaté loučení Britovi Mo Farahovi, když dnes na šampionátu v Londýně vyhrál běh na 5000 m časem 13:32,79. Šestinásobný mistr světa Farah ve svém posledním závodě na dráze vybojoval stříbro.

Čtyřiatřicetiletý rodák ze Somálska, který se po dnešku bude věnovat už jen silničním běhům, snil o jedenáctém zlatu v součtu olympijských her a mistrovství světa a o pátém doublu v podobě triumfu na obou vytrvaleckých tratích. Naposledy v hlavním závodě sezony prohrál desítku v Tegu v roce 2011, kde rovněž získal stříbro.

Na rozdíl od dvojnásobné trati, kdy se Farah dlouho držel vzadu, dnes byl od začátku vidět na špici, jako by nebyl spokojen s poměrně pomalým tempem. V posledním kole však trochu ztratil kontakt se soupeři, navíc se nechal zavřít u okraje dráhy a ve finiši na Edrise nestačil.

Soutěž výškařek vyhrála podle očekávání suverénka letošní sezony Ruska Marija Lasickeneová, která jako jedná překonala 203 cm a po třech stříbrech přidala do sbírky neutrální výpravy první zlato. Obhájkyně zlata z Pekingu více než rok neprohrála jediný závod a tradice zůstala neporušena.

Největší soupeřkou jí byla Ukrajinka Julia Levčenková, která dvakrát zlepšila osobní rekord a posunula ho o čtyři centimetry až na 201 cm. Devatenáctiletá juniorská mistryně světa Michaela Hrubá ve svém prvním velkém finále zdolala na třetí pokus 192 centimetrů a obsadila jedenácté místo. O tři centimetry výš se pokoušela o osobní rekord, ale neuspěla.

Závod na 100 metrů překážek vyhrála Sally Pearsonová z Austrálie v čase 12,59 s a po pěti letech si v Londýně zopakovala triumf z olympijských her. I stříbro má stejnou majitelku jako tehdy zásluhou Američanky Dawn Harperové-Nelsonové, třiatřicetileté olympijské vítězky z Pekingu 2008. Ta dokázala skvěle načasovat formu a ve finále zaběhla svůj nejlepší letošní čas 12,63 s.

Naopak její krajanka Kendra Harrisonová, která právě tady loni vymazala 28 let starý světový rekord časem 12,20 s, se do Londýna nevrátila v optimální formě. Na kontě měla sice nejlepší letošní čas, ale už v pátečním semifinále zakopla o překážku a do finále proklouzla s odřenýma ušima jako poslední. A ani ve finále to nebylo lepší a zbylo na ni jen čtvrté místo.

