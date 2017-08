Boltův poslední den kariéry. Jamajce pomohl v rozběhu, večer se rozloučí

PŘÍMO Z LONDÝNA | Poslední den kariéry začal jamajskému sprinterovi Usainu Boltovi bez potíží. V rozběhu na 4x100 metrů pomohl své štafetě na posledním úseku k vítězství v rozběhu v čase 37,95 sekundy. Večer deset minut před jedenáctou českého času poběží znovu ve finále, bude to jeho poslední závod.

Na minulých velkých akcích Bolt většinou rozběhy štafet neběhal, tentokrát ale startoval, aby si vyzkoušel předávku, a také aby pojistil jamajský postup do finále.

„Nemám slova, abych popsal, jak se cítím. Bylo to brilantní, energie na stadionu je úžasná. Věděl jsem, že to tak bude a moc si toho cením. Fanoušci byli skvělí během celého stadionu. Večer si to chci prostě užít,“ prohlásil Bolt.

V rozběhu za Jamajku běželi ještě Tyquendo Tracey, Julian Forte a Micheal Campbell, který na třetím úseku předával kolík Boltovi. Večer se sestava určitě promění. Jamajčané zřejmě nasadí Yohana Blakea, kandidátem na první úsek je mistr světa v běhu na 110 metrů překážek Omar McLeod.

„Na štafetu jsme trénovali, měli jsme nějaká soustředění. Stále jsou tu nějaké chyby. Pro finále budeme mít Yohana Blakea, což je určitě dobré,“ řekl Bolt.

Nejrychlejší čas rozběhů předvedli Američané v sestavě se zlatým i stříbrným sprinterem z individuální stovky, Justinem Gatlinem a Christianem Colemanem, kteří zaběhli nejlepší výkon roku 37,70 sekundy. Svůj rozběh vyhráli o šest setin před Velkou Británií, která je třetím hlavním kandidátem na medaile.

„Cítili jsme se, jako by pro nás společný běh byl druhou přirozeností. Věříme si, že můžeme vyhrát. Na večer se dobře připravíme,“ prohlásil Američan Michael Rodgers.

Podobný cíl mají i Britové.

„Tlak přijde teď. Prostě chceme vyhrát. Nepochybujeme ale, že to bude těžké,“ řekl britský sprinter CJ Ujah.