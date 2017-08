Stříbrný Vadlejch se nejvíc bál kolegy: Dva Češi na stupních? Neskutečné

PŘÍMO Z LONDÝNA | Vedl vzpouru proti plánovanému německému hattricku. Jakub Vadlejch získal na mistrovství světa senzační stříbro a spolu s bronzovým Petrem Frydrychem slaví velký den českého oštěpu a také tréninkové skupiny Jana Železného. Ve finále si navíc výkonem 89,73 metru hodil nový osobní rekord. „Přijel jsem sem s tím, že bych rád vylepšil sezónní maximum, to se povedlo. Co víc říct?“ usmíval se Vadlejch.

Jak vám ale bylo po nepovedeném prvním pokusu?

„Představoval jsem si lepší začátek, byl to opravdu jenom první nepovedený pokus, od druhého jsem dělal to svoje. Věřil jsem, že můžu hodit daleké hody.“

Jak jste naopak prožíval váš nejlepší hod, který vám nakonec vynesl stříbro?

„Vůbec jsem nevěděl, kolik to je. Ale cítil jsem, že je to dobrý hod. Když změřili 89, skvělé pocity… Trenérovi se i tak nelíbily nějaké prvky v technice, takže je na čem pracovat. Věřím, že do budoucna je odstraním a třeba se ještě někam dál posunu.“

Bál jste se o druhé místo?

„Snažil jsem se sám posouvat dál, takže strachování tam bylo. Možná nejvíc jsem se bál Péti (bronzový Petr Frydrych), že může hodit. Ale je to závod, do posledního pokusu jsem se snažil být koncentrovaný.“

Jaké emoce teď prožíváte?

„Těžko popsatelné. Já myslím, že jsem měl skoro prázdno a dojde mi to později.“

Jak se těšíte na stupně vítězů, kde budete dva Češi?

„Myslím, že dva lidi z jedné skupiny na stupních, to je něco neskutečného. Trenér závodil moc dlouho, dvacet let, za tu dobu se i trénoval sám. A i tohle období mu přineslo moc poznatků třeba, jak pracovat s vlastním tělem a i tohle nám může předávat. Za závodnickou kariéru byl vždy silný v hlavě, i to nám může předat, je to taková koncentrace všeho.“

Neříkáte si, že zlato bylo blízko? Od vítězného Němce Vettera vás dělilo 16 centimetrů…

„16 centimetrů se zdá málo, ale v oštěpu je to pořád strašně daleko. Člověk prohraje i o centimetr. Tak to nejde řešit.“

Co říkáte na bronz Petra Frydrycha?

„Péťa ve dvaadvaceti hodil 88 metrů, a když se to hodí takhle brzo, je vidět, že na to tělo má. Tak byla jen otázka, kdy se srovná fyzicky a psychicky a srovnal se úplně na nejlepším místě.“

Letos vás čeká i svatba, život je krásný, ne?

(úsměv) „Myslím, že si nemám na co stěžovat. Je to skvělé, jsem hrozně rád, že to prožívám.“