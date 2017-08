Helcelet: Nakopli mě fanoušci. Když se daří, lezou do zadku, jinak nadávají

Mistrovství světa jste nakonec zakončil jako osmý desetibojař světa. Jste spokojený?

„Jednoznačně jsem absolutně spokojený! Bylo to krásné, absolutně jsem to nečekal. Je to v podstatě můj životní výsledek na MS venku, mám hroznou radost.“

První den vám příliš nevyšel, takže jste musel dohánět velkou ztrátu a útočit z nižších příček. Věřil jste, že se vám podaří vyšplhat až do první desítky?

„S trenérem jsme si naplánovali, že první den hodíme za hlavu a pojedeme svůj závod, protože se může stát, že hodně soupeřů odpadne, což se také stalo. Do hry mě vrátil v podstatě oštěp, nahnal jsem na něm spoustu bodů, ani jsem nečekal, že se tím posunu tak dopředu

Vyšel vám i běh na 1500 metrů, že ano?

„Musím říct, že se mi běžel snad nejlíp ze všech, které jsem kdy běžel. Měl jsem si hlídat Kurta Felixe, který byl pár bodíků přede mnou. Běžel pomalu, zkoušel to na mě takticky, já jsem se ho snažil chytit, ale v konci měl víc sil a bohužel jsem ho neporazil. Jsem ale spokojený, že jsem se dokázal kousnout v docela dobrém čase.“

Váš vydařený oštěp byl možná předzvěstí českého úspěchu. Sledoval jste medailové hody Čechů?

„Po doběhu jsem to sledoval. Frýďa hodil daleko, to mě strašně těší, že se Češi ukázali jako oštěpařská velmoc.“

Co vás čeká dál? Odpočinek?

„No, ani popravdě nevím, co bude v plánu. Chtěl bych jít ještě jeden desetiboj v Talence ve Francii, trošku si spravit chuť a zlepšit první den.“ (směje se)

Nemohla se na vás první den projevit únava?

„Nebyl jsem v takové formě, kterou bych si představoval, ale nebylo to tak špatné. Myslím, že to tam bylo, ale tím zraněním jsem to nestihl vyzávodit. Takže mi trvalo stovku, dálku a kouli, než jsem se do závodního rytmu dostal a jel na vícebojařské vlně. To mě mrzí. Ale když sezona nejde úplně podle představ a je tam měsíční výpadek, tak jsme z toho dostali skvělý výkon.“

Věříte, že může světová medaile zacinkat příště?

„Pořád je to kdyby. Dělám desetiboj a trénuju na to, abych medaile sbíral. Kdybych si nevěřil, ani to nemusím dělat. Chci za tím jít, letos jsme makali opravdu hodně. Bohužel po Götzisu jsem na tom nebyl zdravotně dobře, mohlo být všechno jinak, ale to jsou kdyby. Teď už jsem zdravý, zkusím na to navázat na HMS, kde si věřím. Hala mě baví. Pořád musím makat a snad něčeho velkého dosáhnu.“

Byl to během dvou dnů váš největší skok pořadím?

„Po Amsterdamu jednoznačně jo. Já jsem se v pátek trošku naštval, měl jsem takové zprávy od fanoušků, kteří psali, že tu nemám co dělat, že jsem jel na výlet a tak dál. Tak jsem Denise (Rosolové) říkal, že se zlepším o deset míst a v sobotu budu do 10. místa. Jsem spokojený.“

To fanoušci psali přímo vám?

„V diskuzích, ale také přímo mně. Tohle sportovec nesmí řešit, to je normální. Bohužel jsou čeští fanoušci takoví, když se daří, jsou nadšení, lezou do zadku, a když se nedaří, dávají to najevo takhle. Možná mi to pomohlo, že jsem se zdravě naštval.“