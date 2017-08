Zlatá Semenyaová vyzvala Kratochvílovou: Tvůj rekord je další na seznamu!

Semenyaová v neděli zakončila svůj nejúspěšnější světový šampionát v kariéře. Nejdřív vybojovala bronz na patnáctistovce a tentokrát vyhrála finále běhu na 800 metrů a navázala tak na svoje předchozí tituly z Berlína 2009 a Tegu 2011.

Semenyaová se už před rokem na olympiádě v Riu přiblížila přesně na dvě sekundy světovému rekordu Jarmily Kratochvílové 1:53,28 minuty z roku 1983 a stále svou ztrátu stahuje. V červenci v Monaku ubrala setinu, v neděli v Londýně dalších 11.

„Nejdřív musíme vyčistit hranici minuty a 55 sekund a to si vyžádá hodně tréninku. Čekají mě olympiáda, mistrovství světa a Hry Commonwealthu, takže možná potom bude čas útočit na světový rekord. Je to další věc na seznamu. Vím, že to bude obtížné, ale brzy se o to musím pokusit.“

Kratochvílové rekord drží už 34 let a Semenyaová se už dlouhodobě jeví jako závodnice, která by ho mohla atakovat.

„Mám skvělý tým, který se mnou pracuje. Další světový titul je pro mě fantastická čest,“ říká Semenyaová. „Tady v Londýně to miluju. Lidi jsou ke mně velmi přátelští a užívám si to tak ještě víc.“

Budoucnost Semenyaové kariéry však ovlivní výsledek sportu mezi mezinárodní atletickou federací IAAF a mezinárodní sportovní arbitráží CAS. Semenyaové tělo totiž produkuje zvýšené množství mužských hormonů a podle IAAF má tak neférovou výhodou proti soupeřkám. Pokud IAAF se svou argumentací uspěje, Semanyaová by musela podstoupit medikaci, nebo operaci.

„Nemám čas na nesmysly. Já jsem atletka, nemám na tyhle věci čas. Je to jejich rozhodnutí, já se soustředím na sebe,“ vyjádřila se Semenyaová.