Bolt se loučil a skoro brečel. Co řekl o dopingu, odkazu či užívání si?

O ČESTNÉM KOLEČKU NA JEHO POČEST

„Pro mě to bylo skvělé. Podpora lidí se nezměnila. Je smutné, že teď musím odejít. Energie z publika byla skvělá. Cítím se tu tak doma a vítán. Řekl jsem "Sbohem" fanouškům a také mým disciplínám, kterým dominuju… dominoval jsem. Byly pro mne všechno. Skoro jsem brečel, ale nepřišlo to.“

O ZRANĚNÍ

„Bylo to nezvyklé. Věděl jsem, že musím zůstat zahřátý. Zavolali nás do druhé svolavatelny, což bylo v pohodě. Ale pak jsme čekali asi deset, patnáct minut. Proč nás tam přivedli, když jsme tam museli stát? Rozhodli se udělat medailový ceremoniál. Po zranění jsem se rychle snažil dostat domů, abych mohl začít s léčbou. Chvíli jsem posílal textovky lidem, kteří o mě měli starost. Probudil jsem se a ráno a jsem byl na terapii. Uvidíme, jestli to bude zítra horší.“

O LÍTOSTI Z POSLEDNÍ SEZONY

„Jsem v pohodě. Moji fanoušci mě chtěli vidět ještě jeden rok závodit. Bez nich bych nedokázal, co se mi během let podařilo. Pokud jsem se tady mohl ukázat a předvést fanouškům show, to je všechno, co jsem chtěl.“

O SVÉM ODKAZU

„Jeden šampionát nezmění, co jsem dokázal. Po porážce na stovce mi někdo řekl: Muhammad Ali taky svůj poslední závod prohrál, takže se tím moc nestresuj. Za kariéru jsem toho dokázal dost a porážka v posledním závodě to nezmění. Dokázal jsem, že když tvrdě dřete, všechno je možné. To je moje motto. Všem to ukazuje, že se vyplatí se snažit. Osobně posílám tuhle dobrou zprávu mladým.“

O BUDOUCNOSTI

„Těším se, že budu volný. Od mých deseti let byl můj život spojený s atletikou. Všechno, co znám, je atletika. Potřebuju si užít trochu legrace a odpočinout si.“

O NÁVRATU NA DRÁHU

„Ne, viděl jsem až moc lidí, kteří se vrátili ke sportu a udělali si ostudu. Já nebudu jeden z nich.“

<p>Na takové okamžiky se nezapomíná! Oboustranná náklonnost nejrychlejšího muže planety a ostravského publika vyvrcholila po devátém vítězství Usaina Bolta na Zlaté tretře. Fanoušci vytvořili pro Bolta obří vlajku, sprinter se dojal při jamajské hymně, políbil pátou dráhu, která ponese jeho jméno, a hlavně se snad desítky minut podepisoval nadšeným divákům. Podívejte se, jak Boltovo loučení se Zlatou tretrou probíhalo.</p>

K VÝSLEDKŮM JAMAJČANŮ

„Pro hodně lidí to byl náročný šampionát. Někteří nám předvídali hodně vítězství, polovinu z nich jsme nezískali. Bylo to nahoru, dolů. Někdo viní mě, protože u mě to začalo. Někdy to prostě nejde, jak byste chtěli. Snad to mladí Jamajčané příště napraví.“

O DOPINGU

„Vždycky jsem silně vystupoval proti dopingu. Řekl jsem, že by atleti měli dostávat doživotní tresty, pokud podvádí. Sport je na cestě zpátky nahoru a my musíme dělat vše, abychom ho udrželi v dobrém světle. Dokázal jsem, že to jde dělat bez dopingu, nad si z toho mladí atleti vezmou příklad.“