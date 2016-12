Proč přehlížejí v anketě Faraha? Spousta lidí ho nevidí jako Brita, tvrdí triatlonista

Na olympiádě Farah obhájil zlato v běhu na 5000 a 10 000 metrů z Londýna před čtyřmi lety. Díky tomu se stal nejúspěšnějším britským atletem všech dob. Přestože opět získal dva nejcennější kovy, stačilo to pouze na čtvrté místo v anketě o nejlepšího sportovce Velké Británie za rok 2016.

Čtyřnásobný olympijský vítěz, který přišel do svojí současné vlasti ze Somálska v osmi letech, získal pouze pětinu hlasů v porovnání s vítězem ankety Andym Murraym.

Zastání našel Farah u triatlonisty Alistaira Brownleeho, který v hlasování skončil druhý v závěsu za Andym Murraym. „Hlasoval bych pro Moa. Podle mě jsou jeho úspěchy neuvěřitelné. Navíc vyčnívají v tom, že se to ještě žádnému Britovi před ním nikdy nepodařilo,“ vyzdvihl Brownlee Farahovy zásluhy. „Je tu velká šance, že už se to ani nikdy nikomu nepovede. Není to tak, že by takové výkony předváděl někdo každý rok,“ doplnil.

Při předávání cen si Farah užíval dovolenou v Dubaji se svou manželkou a čtyřmi dětmi. „To tomu taky nemusí pomoct, když nejste při vyhlašování přítomný,“ vzkázal Brownlee. „Jinak fakt nevím, proč věčně není v první trojici. Možná je to také tím, že trénuje v zahraničí,“ dodal.

Nejvyšší umístění závodníka dlouhých tratí v anketě o nejlepšího britského sportovce představuje třetí místo z roku 2011. „Nechápu to. Pro mě je Mo perfektním britským příběhem. V mládí přišel do Británie jako uprchlík a teď reprezentuje zemi jako nejlepší na světě,“ řekl udiveně Brownlee.

Možným důvodem pro Farahovo opomíjení může být pokračující spolupráce s trenérem Albertem Salazarem, který byl zapletený do dopingové aféry.