Do nejhlubší historie české atletiky. Knihu pokřtila Špotáková pivem

Unikátní dobové fotografie a sondu do nejhlubší historie české atletiky. To obnáší publikace, kterou český svaz vydává k výročí založení organizované atletiky v tuzemsku. Knihu s názvem 120 let české atletiky napsal sportovní redaktor Michal Osoba, fotografie dodal Herbert Slavík. Publikaci pokřtili v pražské restauraci U Pinkasů světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková a šéftrenér reprezentace a trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák.