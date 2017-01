Maslák dře na halovou sezonu. Tituly chci obhájit, říká havířovský drak

Jak se vám připravuje v nové ostravské hale?

„Výborně. Jsem z Havířova, ani ne dvacet kiláků odtud. A trenér (Dalibor Kupka) pochází z Opavy, takže tady máme spoustu kamarádů, rodinu, pro nás je to ideál. Když je odpoledne volno, můžu zajet za rodinou a po dlouhé době zase všechny vidět. Navíc je tady všechno - hala, posilovna, tunel, kdyby bylo v hale plno. Regenerace... Všechno při ruce, ideál.“

V Ostravě se představíte i na Czech Indoor Gala, ovšem na třístovce. Proč?

„Bude to taková příjemná změna. Před šampionátem (HME, 3.-5. března v Bělehradu) poběžím tři čtvrtky a kdybych ji běžel i v Ostravě, bylo by to moc. Tak jsme se s panem Juckem domluvili, že by bylo ideální, kdyby tady byla třístovka. Mám to i radši, je to kratší, větší zábava.“

Na co byste fanoušky, kromě vaší třístovky, pozval?

„Bude tady spousta zvučných jmen, já osobně bych se přišel podívat na Kima Collinse. To je stálice a legenda atletiky. V tom věku a takové výkony, to je úctyhodné.“

Jaké máte ambice na halovou sezonu?

„To je docela jasný - obhájit titul na 400 metrů v hale. Bohužel to vypadá, že štafeta nepojede, jsme na šestém místě a jede prvních pět plus pořádající. Jsme první na čekačce, kdyby někdo odřekl. Tak uvidíme.“

Jakub Holuša nedávno oznámil, že halovou sezonu vynechává, protože měl zdravotní problémy po armádním cvičení. Vy jste jej přežil v pohodě?

(usměje se) „Já to přežil, všechno v pořádku. I seskok na tank a všechno ostatní jsem zvládl zdárně. Musím zaťukat, zdravotně jsem teď bez problémů, všechno klape.“

Pokud se představíte i na Zlaté tretře (28. června), jak velkou motivací pro vás bude ji konečně vyhrát? Pořád v Ostravě čekáte na triumf, je to tak?

„Jo, protože pan Juck tam vždycky domluví nějaké dobré čtvrtkaře. (usmívá se) Říkám mu, ať tam domluví někoho špatného, ale furt nic. Ne, je dobrý, když je na Tretře konkurence, to vás donutí k lepšímu výkonu. Vítězství je vítězství, ale je třeba si jej zasloužit.“