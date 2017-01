Isinbajevová útočí na sportovce, kteří hovoří o dopingu: Sport v Rusku je čistý

Dvojnásobná olympijská šampionka a světová rekordmanka ve skoku o tyči reagovala na nový dokument ARD, v němž ruský mílař Andrej Dmitrijev přináší svědectví o tom, že ruské atlety dále trénují trenéři známí dopingovými praktikami. Dmitrijev natočil na video potrestaného kouče Vladimira Kazarina ve sportovní hale v Čeljabinsku, kde se věnuje běžcům Natalii Danilové a Arťomu Denmuchametovovi.

„Ráda bych vyjádřila svůj názor na nedávné dopingové video od dalšího informátora,“ uvedla Isinbajevová. „Mám otázku: Proč informátoři nekontaktují vyšetřovací orgány místo toho, aby filmovali na skrytou kameru a pak to prodávali? Proč nejdou s obviněními na ministerstvo sportu, nebo antidopingovou agenturu? Proč jsou znovu všichni sportovci obviňováni bez důkazů?“

Ruský atletický svaz je kvůli podezření ze státního dopingu v zemi od listopadu 2015 dočasně vyloučen z mezinárodní atletické federace IAAF. Ruští atleti se nemohou účastnit mezinárodních závodů, na loňské olympiádě v Riu de Janeiro mohla závodit díky výjimce jen dálkařka Darja Klišinová. Na olympiádu nemohla ani Isinbajevová.

Začátkem týdne byla v Rusku kontrolní komise IAAF, která zkoumá, zda Rusko plní podmínky potřebné pro návrat do mezinárodní organizace.

„Podle mého názoru je nutné definovat, co znamená státní doping,“ líčí Isinbajevová. „Je to prezident a jeho podřízení, nebo je to každý občan Ruské federace? Já jsem rozhodně proti dopingu, proti lidem, kteří porušují antidopingová pravidla, ale taky jsem proti těm, kteří bez jakýchkoli důkazů a důvodů směšují vinné a nevinné atlety, dělají ze sebe bojovníky za spravedlnost a obviňují všechny kolem. V Rusku čistý sport byl, je a bude a moje kariéra je toho potvrzením.“

Kontrolní komise IAAF svoje závěry přednese 6. února Radě IAAF na zasedání ve francouzském Cap d’Ail.