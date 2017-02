Hejnová učí děti: Nejdřív byly vyplašené, ale už jsme kámoši

„Nejsme baleťáci, musí tam být kotníček!“ volá atletická trenérka Dana Jandová na skupinu dětí, které se tuží ve sprinterském tunelu uprostřed nymburského areálu.

Začíná se od základů, od atletické abecedy, kterou profesionální závodníci začínají na rozcvičení každý trénink.

Jandová byla kdysi první trenérkou dvojnásobné světové šampionky v běhu na 400 metrů překážek Zuzany Hejnové a dnes působí v její sportovní akademii HESU jako šéftrenérka. Spolu s dětmi se v tunelu tuží i sama Hejnová.

„Mě hrozně baví, že mě děti poznají jako normálního člověka, že mě nevidí jenom v televizi,“ usmívá se Hejnová. „Přijedou první den, koukají na mě, řeknou mi dobrý den. A jsou vyplašené, že vidí někoho, koho znají z televize, naživo. Během víkendu se otrkají a jsme hrozní kámoši. Už mi napíšou na facebooku, skamarádíme se.“

Hejnová rozjíždí už třetí rok svého projektu. Během roku pořádá veřejné tréninky v Praze, Liberci a Českých Budějovicích. Třikrát do roka pořádá víkendové nebo týdenní kempy. Na nich si zájemci zkouší mnoho různých sportů.

„Děti chtějí Zuzku vidět nejradši při atletice, nejradši by každý den zkoušely překážky,“ říká ředitel HESU a Hejnové partner Jan Žalud. „Ale chceme, aby si tu vyzkoušely různé sporty. V létě třeba kola, brusle, lodičky, teď v zimě můžeme klidně vyrazit na bruslích po Labi z Nymburku do Poděbrad.“

V rámci akademie Hejnová podporuje také pět nadějných atletů. Mezi nimi je překážkářka Tereza Vokálová, která už vloni startovala na evropském šampionátu v Amsterdamu. V tzv. Elite týmu jsou i Vokálové mladší sestra Leona, sprinterka a dálkařka Barbora Hůlková.

V současnosti přímo v Nymburce trénují juniorská vícebojařka Jana Novotná, která minulý víkend ve Stromovce vyhrála mezinárodní utkání, a půlkař Jakub Davidík, jenž nedávno překonal žákovský rekord evropského halového šampiona Jakuba Holuši.

„Jsou to vybraní mladí atleti, ve kterých vidíme naději, že by to mohli dotáhnout vysoko,“ vysvětluje Hejnová. „Podporujeme je, umožňujeme jim jezdit na kempy, pomáháme jim finančně, aby měli peníze na soustředění, trošku lepší podmínky než standardní děti. Pro ostatní je motivace se Elite týmu dostat, větší děti už se nás na to ptají.“

Ve svém trenérském týmu má Hejnová i svou mentorku a bývalou reprezentantku v běhu na 400 a 800 metrů Helenu Fuchsovou, která je současně i fyzioterapeutkou.

„Helča má tréninky dospělých, do toho nás večer baví svými čarodějnickými kousky,“ směje se Hejnová. „Je hrozně zábavná, vždycky do toho vnese atmosféru.“

Hejnová si kemp své akademie naplánovala doprostřed halové atletické sezony. V lednu se věnovala sprinterským závodům a posunula si osobní rekordy na 60 metrů i 60 metrů překážek. V další fázi se bude věnovat závodům na čtvrtce.

„Dohodli jsme se s trenérem, že trošku přitrénujeme a začneme se připravovat do čtvrtky,“ líčí Hejnová, kterou čeká 14. února start na mítinku Czech Indoor v Ostravě a 18. února se představí v Birminghamu. Čas 53,60 sekundy jí bude stačit k limitu pro start na evropském šampionátu v Bělehradě.

„Budu docela nervozní, dlouho jsem čtvrtku neběžela. V hale nejsem na sebězích úplně silná. Doufám, že využiju rychlost, na seběhu budu rychle, abych si mohla běžet vlastní závod,“ plánuje Hejnová. „Věřím, že poběžím dobře. Když tobude slušný čas a budu se cítit dobře, do Bělehradu pojedu.“