Ruský vicepremiér: Mnoho našich trenérů neumí pracovat bez dopingu

Podle ruského vicepremiéra Vitalije Mutka je v zemi mnoho atletických trenérů, kteří neumějí pracovat bez použití dopingu. Bývalý dlouholetý ministr sportu to řekl poté, co Mezinárodní atletická federace (IAAF) v pondělí potvrdila suspendaci ruských atletů, kteří tak s největší pravděpodobností budou po olympijských hrách v Riu de Janeiro chybět i na letošním mistrovství světa v Londýně.

IAAF vyřadila ruské atlety z mezinárodních soutěží v listopadu roku 2015 kvůli rozšířenému státem řízenému dopingu v zemi. Prezident IAAF Sebastian Coe uvedl, že Rusko nejspíš nebude "omilostněno" dříve než v listopadu. Na srpnovém MS tak zřejmě bude chybět oficiální ruský tým, i když někteří atleti by mohli startovat jako nezávislí sportovci.

"Docházelo ke spoustě porušení pravidel. Dělali to sportovci a také mnoho trenérů, kteří neumějí pracovat bez využití dopingu. Ti už by měli odejít do důchodu," uvedl Mutko pro státní agenturu R-Sport. "Ale za poslední rok se udělalo obrovské množství práce," dodal.

Ministr sportu z let 2008 až 2016 Mutko je jinak častým kritikem antidopingových opatření vůči Rusku, na což v pondělí upozornil i šéf zvláštní vyšetřovací skupiny IAAF Rune Andersen.

Pokrok v boji proti dopingu?

Na zasedání rady IAAF v Monaku dala atletická federace Rusku několik podmínek, které musí splnit, aby byla zrušena jeho suspendace. Jednou z nich je fungování národní antidopingové agentury, jež má zastavenou činnost kvůli podezření z utajování pozitivních testů.

Viceprezident Ruské atletické federace Andrej Silnov tvrdí, že jeho země udělala v boji proti dopingu pokroky. Bývalý výškař zároveň zpochybnil, že problémy Ruska by byly tak vážné, jak tvrdí IAAF.

"Všechno se řeší. Pomalu, ale dojde k tomu. Děláme to, co máme," uvedl Silnov. "Říkají, že u nás je dopingová kultura. Jaká dopingová kultura?" prohlásil olympijský vítěz z Pekingu.

IAAF v současné době zkoumá 35 žádostí od ruských atletů, kteří by díky nezávislému testování mohli startovat už na březnovém halovém mistrovství Evropy v Bělehradě, i když ne pod hlavičkou své země.

Silnov tvrdí, že je ze zásady proti statusu nezávislých sportovců. Pokud by to však byl jediný způsob, jak se zúčastnit vrcholných akcí, akceptoval by to. "Nakonec, jsou to pořád Rusové. Jiná šance, jak tuhle situaci vyřešit, není," uvedl.