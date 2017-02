V neděli se nemohla pohnout, i tak byla Hrubá v Ostravě nejlepší

Na Beskydské laťce v Třinci jste měla v sobotu problémy se zády, byla jste už v pořádku?

„V Třinci jsem si na 184 centimetrech asi skřípla nějaký mezižeberní nerv nebo něco. V neděli jsem se nemohla vůbec pohnout, to bylo hrozný. Ale celkově to pak povolilo. Regenerovala jsem a zabralo to. Věřím, že to bude dobrý.“



Ostravskou laťku jste si tedy užila?

„Velice, byl to velký souboj s Ukrajinkou (Čumačenková skončila 188 cm). To bylo super. Byla jsem nahecovaná, směrem k Bělehradu (březnové HME) to jsou další zkušenosti do sbírky.“



Napínala jste fanoušky, třikrát jste opravovala třetími pokusy...

(usměje se) „Trošku jsem napínala i sebe, co si budeme povídat. Ale vždycky jsem přišla na něco, co mi ve skoku pomohlo a dotáhlo výš. Když to všechno spojím, tak si myslím, že by to mohlo být hodně dobré.“



Je to pro vás i dobrá zkušenost, takové psychické obouchání? Že to člověk na třetí pokus zvládne?

„Jo, určitě to pomůže hodně. Když si to vyzkouším tady, tak to je směrem k mistrovství Evropy hodně dobré.“



Jak blízko jste byla k překonání 193 centimetrů? Druhý pokus byl hodně nadějný, ne?

„Ten druhý byl nejlepší. V tom prvním jsem moc chtěla, to je u mně největší chyba. Na ten druhý jsem se uvolnila. A třetí už byl takový... Motivaci jsem ještě měla, ale tím, že už jsem neskákala s Ukrajinkou, tak už to nemá takový náboj ji porazit. Ale bylo to nadějné.“



Co ještě máte v plánu před halovým šampionátem v Bělehradu?

„V sobotu půjdu mistrovství republiky, pak si dám týden volno, naladíme formu. A pak už bude mistrovství Evropy.“