Domácí šampionát ve Stromovce prověří formu atletů před halovou Evropou

Někteří pojedou za týden do Bělehradu obhajovat evropské halové tituly z Prahy 2015. Před tím ale musí Pavel Maslák a spol. ještě zabojovat o tituly mistrů republiky. O víkendu bude přehlídka momentálně toho nejlepšího z české atletiky k vidění v pražské Stromovce. „Po mém návratu je to první halová sezona, kdy se můžu představit doma na Olympu, takže to bude pro mě speciální událost,“ prohlásil překážkář Petr Svoboda.

Velká příležitost to bude i pro další atlety, hlavně ty, kteří ještě nemají splněný limit na mistrovství Evropy. Česká výprava v tuto chvíli čítá podle šéftrenéra Tomáše Dvořáka 21 závodníků. „Sám vidím ještě nějakých 10 adeptů, kteří by mohli limit splnit. Snad aspoň polovina klapne. Půjde o poměrně širokou výpravu,“ řekl Dvořák.

Mezi lákadla domácího šampionátu patří již tradičně Pavel Maslák, který stejně jako loni poběží trať 200 metrů, na téže distanci ukáží svou výkonnost také Zuzana Hejnová a Denisa Rosolová.

V sektoru tyčkařů nebude chybět Jan Kudlička, naopak tuto halovou sezonu vynechává Jiřina Ptáčníková.

Ve třech disciplínách „potrénuje“ před HME vícebojař Adam Sebastian Helcelet. Ten nastoupí na 60 metrů překážek, ke skoku do dálky a vrhu koulí. „Těším se na to hodně. Ani mi nevadí, že budu závodit v hale, kde trénuju. Naopak, mám to tam rád. Zaběhnu si 60 metrů překážek, skočím si do dálky a vrhnu koulí. Tyčku, kterou jsme původně plánovali taky, nakonec vynechám, protože jsme ji zkoušeli při tréninku a cítil jsem se v ní dobře, tak už to necháme být,“ hlásil momentálně nejlepší český vícebojař.

Na krátkých překážkách se potká i se specialistou na tuto disciplínu Petrem Svobodou. Pro toho je to po vleklých zdravotních problémech velký domácí návrat. „Je to první halová sezona, kde se můžu představit doma, takže je to pro mě speciální událost. Přeju si, aby v závodu všechno vyšlo, nebudu nic šetřit směrem k Bělehradu. Chtěl bych běžet velice rychlý čas, v hlavě mám plán a vizi, jak by to mohlo dopadnout. Hlavní cíl je ale zůstat zdravý. Jsem rád, že i Adam běží překážky. Slíbil, že mě bude tlačit do třetí překážky. Věřím, že i kluci si udělají osobáky,“ plánoval Svoboda.

Domácí šampionát se koná v sobotu a v neděli. Sobotní program v hale Olympu ve Stromovce začíná v 11.40, nedělní od 13 hodin. Vstup je zdarma.