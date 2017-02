Hejnovou naštvali pořadatelé MČR. Byla to hloupost, řekla o nasazení

Hejnová od loňského podzimu tvrdě pracuje na rychlosti, na domácím šampionátu byla ale ve finále bez reálné šance na dobrý čas. Pořadatelé ji nasadili do rozběhu s další favoritkou Denisou Rosolovou, Hejnová těsně prohrála a ve finále jí tak připadla nevýhodná druhá dráha. V ní je v klopené zatáčce téměř nemožné běžet rychle.

„Samozřejmě mě to poškodilo, na to si nejde nestěžovat,“ zlobila se Hejnová. „Rozumím tomu, že jsou tady nějaká pravidla, ale přece jen je to domácí mistrovství a myslím, že by se mělo vyhovět atletům. Bylo to trochu nešťastné.“

V rozběhu zvítězila Rosolová v čase 23,91 sekundy, Hejnová doběhla o čtyři setiny jako druhá.

„Bylo jasné, že jedna z nás bude mít druhou dráhu, z té se nedá běžet rychle,“ říká Hejnová. „Nechtěla jsem to vzdát, to mi přišlo jako hloupost. Brala jsem to tréninkově. Z času jsem zklamaná, ale tenhle týden jsem hodně trénovala, říkala jsem i trenérovi, že jsem unavená. On na to, ať to vezmu jako rychlostní test.“

„Můj cíl je získat zlato, ale spokojená budu s každou medailí," řekla dvojnásobná světová šampionka v běhu na 400 metrů překážek. Na konci minulého roku oslavila 30. narozeniny, přesto vidí šance se ještě zlepšovat. „Všichni říkají, že se s věkem rychlost ztrácí. I já na sobě pozoruju, že si dělám osobní rekordy na sprintech, takže to jde."

Ve finále triumfovala Rosolová v nejlepším českém čase sezony 23,68 sekundy před Barborou Dvořákovou (23,86), dcerou atletickou šéftrenéra Tomáše Dvořáka. Hejnová skončila třetí v čase 24,06 sekundy.

„Podle toho, jak byl nasazený rozběh, jsem věděla, že to bude hodně těžký boj a obdivuju Zuzku, z takové dráhy běžela hodně dobrý čas,“ řekla šampionka Rosolová, která si pochvalovala, že svou dlouholetou soupeřku porazila.

„Dodá mi to sebevědomí, ale na čtyřstovce je letos famózní, tak doufám, že se jí tam co nejvíce přiblížím a třeba ji i trochu potrápím,“ dodala Rosolová směrem k halovému mistrovství Evropy.

Hejnovou mrzelo, že si před odjezdem na evropský šampionát neověřila rychlostní výkonnost ve férových podmínkách.

„Na pořadatele jsem nazlobená. Myslím, že se nad tím nezamysleli. Každý vidí, že to byla hloupost. Ovlivní to výkony. Ale nic s tím neudělám,“ řekla Hejnová.

Pro boj na čtyřstovce v Bělehradě má jasnou taktiku.

„Trenér mi to řekl jasně. V rozběhu 250 metrů naplno, pak si to pohlídat. V semifinále 300 metrů naplno a pohlídat si to. A finále naplno. Uvidíme, jestli to půjde takhle lehce,“ směje se Hejnová.