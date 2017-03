Maslák chce na halovém ME třetí zlato: Jsem zdravý a všechno drží

Z haly už má dva tituly světového šampiona i mistra Evropy na trati 400 metrů. To ale bojovnému Pavlu Maslákovi nestačí. On chce získat třetí titul evropského šampiona v řadě, čímž by se stal prvním, komu by se tento kousek podařil. Do bojů vstoupí v pátek, finále běhu na 400 metrů je v Bělehradě na programu o den později. O medaile budou bojovat i další čeští atleti, jako například tyčkař Jan Kudlička, koulař Tomáš Staněk. Naopak letošní halovou sezonu vynechává Jakub Holuša, který tak nebude obhajovat titul mistra Evropy na 1500 metrů z Prahy 2015.