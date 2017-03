Děsivý pád! Rosolovou drsně srazily soupeřky, skončila v nemocnici

Hejnová si přímý postup kontrolovala a časem 53,26 sekundy prošla do dalšího kola jako druhá nejrychlejší. "Bylo to na pohodu, pošetřila jsem síly a povedlo se mi to," řekla. Minulý týden byla unavená, ale už si odpočinula a cítí se dobře. "Věřím, že lehce postoupím do finále a pak poběžím to, na co mám," doufala.

Brutto incidente per Denisa Rosolová, sgambettata in qualificazione 400 mt. agli Europei Indoor #Belgrade2017 🇷🇸 pic.twitter.com/M8G2PkZhJl — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 3, 2017

Předčila ji jen Léa Sprungerová ze Švýcarska (52,55), která také vede před českou běžkyní letošní evropské tabulky. Lepší čas měla i vítězka pátého běhu Floria Gueiová z Francie, ta ale byla posléze patrně kvůli kolizi s Rosolovou diskvalifikována.

Semifinále je na programu v 17:45, o medaile se poběží v sobotu večer.

Maslák šetřil síly

Pavel Maslák vykročil za obhajobou titulu v běhu na 400 metrů kontrolovaným vítězstvím v rozběhu. Dvojnásobný halový mistr světa i s viditelným šetřením sil vyhrál v čase 47,57 sekundy a postoupil do odpoledního semifinále.

Pro Jana Tesaře a Patrika Šorma individuální závod skončil. Oba obsadili ve svých bězích čtvrtá místa. Tesař časem 47,28 obsadil první nepostupové místo, chyběly mu tři setiny.

Z dopoledního programu pořadatelé vyškrtli rozběhy na 60 metrů překážek, Petr Svoboda se tak představí odpoledne rovnou v semifinále. O medaile se poběží večer.