Maslák je s přehledem v semifinále čtvrtky na HME, postoupila i Hejnová

Po diskvalifikaci soupeře nakonec prošel do dalšího kola i Jan Tesař, který původně obsadil časem 47,28 první nepostupovou pozici. Čtvrté místo v rozběhu mu tak stačilo, Patriku Šormovi už ne, třebaže byl časem 47,50 rychlejší než Maslák.

A právě to nakonec českému adeptovi na zlato vadilo. "Běžel jsem od začátku moc pomalu a pak jsem na konci musel zatahovat až skoro do cíle, protože do mě tlačili, to asi nebylo úplně dobré," hodnotil po doběhu Maslák. "Takže mi to možná vzalo víc síl, než kdybych na začátku běžel rychleji," prohlásil.

Trochu si postěžoval na skutečnost, že atleti se musejí podle už několik let zavedených pravidel svlékat ve svolavatelně, jenomže kvůli menšímu časovému zpoždění pak dlouho čekali v chladné chodbě. "To je trochu nešťastný," prohlásil.

Svým výkonem ale ostatním ukázal, že je připraven zaútočit na třetí zlato na HME v řadě. "Ale já se nepotřebuju předvádět. Uvidíme v semifinále, tam musím běžet o dost rychleji. Je třeba ukázat, že na tom jsem daleko lépe," doplnil.

Z dopoledního programu pořadatelé vyškrtli rozběhy na 60 metrů překážek, Petr Svoboda se tak představí odpoledne rovnou v semifinále. O medaile se poběží večer.

Rosolová spadla, Hejnová v klidu

Zuzana Hejnová vyhrála na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu druhý rozběh na 400 metrů a postoupila do odpoledního semifinále. Smolně skončil start na šampionátu pro druhou českou reprezentantku Denisu Rosolovou, jež měla v pátém běhu po kolizi se soupeřkami tvrdý pád a z haly byla odnesena na nosítkách.

Hejnová si přímý postup kontrolovala a časem 53,26 sekundy prošla do dalšího kola jako druhá nejrychlejší. "Bylo to na pohodu, pošetřila jsem síly a povedlo se mi to," řekla. Minulý týden byla unavená, ale už si odpočinula a cítí se dobře. "Věřím, že lehce postoupím do finále a pak poběžím to, na co mám," doufala.

Předčila ji jen Léa Sprungerová ze Švýcarska (52,55), která také vede před českou běžkyní letošní evropské tabulky. Lepší čas měla i vítězka pátého běhu Floria Gueiová z Francie, ta ale byla posléze patrně kvůli kolizi s Rosolovou diskvalifikována.

Semifinále je na programu v 17:45, o medaile se poběží v sobotu večer.

Kubista vyhrál svůj rozběh

Jan Kubista vyhrál na halovém mistrovství Evropy rozběh na 800 metrů a v sobotu poběží v Bělehradu semifinále. Český reprezentant se po taktickém běhu ujal vedení před náběhem do poslední zatáčky a bez problémů zvítězil v čase 1:49,21 minuty.

"Když jsem viděl složení rozběhu, tak jsem si věřil. Hlídal jsem si pozici a na finiš jsem si věřil. Dalším cílem je postup do finále," řekl Kubista, syn bývalého českého rekordmana v běhu na 1500 metrů.

Na stejné trati naopak neuspěly v rozbězích Lenka Masná a Kateřina Hálová. Finalistka MS i HMS Masná odtáhla tři kola, ale v závěru odpadla a doběhla poslední v čase 2:05,64. Čerstvá česká šampionka Hálová v 35 letech při premiéře na velké akci dosáhla času 2:06,85.