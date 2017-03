První medaile z halového ME! Překážkář Svoboda slaví bronz

Titul získal favorizovaný Brit Andy Pozzi, který byl o dvě setiny rychlejší. Za druhým Pascalem Martinotem-Lagardem z Francie zaostal Svoboda o setinu. Stejný rozdíl ho dělil od čtvrtého Francouze Garfielda Dariena.

Dvaatřicetiletý český překážkář, kterého v uplynulých letech provázely velké zdravotní problémy, se probojoval na stupně vítězů na halovém ME potřetí v kariéře. V roce 2009 skončil rovněž třetí, před šesti lety získal evropský titul.

"Je to nejkrásnější pocit na světě. Kvůli tomuhle jsem seděl tři a půl roku doma na zadku," řekl Svoboda, jenž po rozsáhlém zánětu Achillovy šlachy málem přišel o nohu. "Teď se to nedá popsat. Já vždycky tam uvnitř věřil, i když se mi to moc v poslední době nedařilo dokázat," uvedl český rekordman, který se v poslední disciplíně prvního dne šampionátu postaral o první medaili pro českou výpravu.

Po doběhu musel čekat, až jeho umístění potvrdí cílová fotografie, pak propukl v euforii. "Za třetí překážkou jsem ucítil, že nechci prohrát, že nechci být pátý. Pak jsem tušil, že budu nejhůř čtvrtý a říkal si, že to je super. Pak tam skočilo to třetí místo, já nemám ani slova, to je prostě nádhera," líčil Svoboda. "Přál jsem si ještě jednou zažít tu euforii ze zisku velké medaile. Titul v Paříži byl krásný, ale tohle je ještě stokrát lepší," dodal.

Kudlička vyrovnal své maximum a skončil čtvrtý

Tyčkař Jan Kudlička skončil na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu čtvrtý. Výkonem 580 centimetrů si vyrovnal osobní maximum v hale, útok na český rekord 585 cm mu nevyšel. Titul získal Polák Piotr Lisek, který skočil právě 585 cm stejně jako další medailisté Řek Konstandinos Filippidis a Pawel Wojciechowski.

Až do 580 centimetrů, svého nejlepšího letošního výkonu, skákal Kudlička vše na první pokus. Při snaze překonat 14 let starý národní rekord Adama Ptáčka 581 cm již úspěšný nebyl.

"Mrzí mě to. Už to byla otázka štěstí. Myslím, že jsem předvedl to nejlepší, na co jsem dnes měl. Bylo to super, s medailí by to bylo veselejší," řekl České televizi Kudlička, dvojnásobný medailista z mistrovství Evropy pod širým nebem.

První zlatou medaili na šampionátu získala maďarská koulařka Anita Mártonová, která vyhrála v letošním světovém maximu 19,28 m a zopakovala triumf z Prahy z roku 2015.

Soutěž pětibojařek ovládla Belgičanka Nafissatou Thiamová. Olympijská vítězka z Ria zvládla výborně úvodní tři disciplíny a zdálo se, že by mohla zaútočit na světový rekord Ukrajinky Natalije Dobrynské 5013 bodů.

Ve skoku do dálky a běhu na 800 metrů ale zaostala za svými možnostmi. Musela se tak spokojit "jen" s osobním maximem 4870 bodů, kterým vylepšila svůj součet z předloňského šampionátu, kde skončila druhá.

Obhájce Maslák poběží o titul

Čtvrtkař Pavel Maslák poběží v sobotu na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu o třetí titul za sebou. Do finále závodu na 400 metrů postoupila také Zuzana Hejnová. V semifinále vypadl Jan Tesař a v rozběhu na 1500 metrů postup do finále těsně unikl Simoně Vrzalové.

Maslák vyhrál úvodní semifinále snadno výkonem 46,45 sekundy. Přesto nebyl spokojen. "Nemám z toho nejlepší pocit. Myslel jsem, že to bude rychlejší," řekl dvojnásobný mistr světa v hale. "Vypadalo to líp než ráno (v rozběhu), ale nebylo to stoprocentní. Nemám tam tu jistotu jako na šampionátech před tím. Možná to je tím, že to mám v hlavě nastavený tak, že musím běžet až ve finále. Vím, že mám na to vyhrát," uvedl Maslák.

Tesař v druhém semifinálovém běhu bojoval, ale skončil čtvrtý za 47,64. Od postupové třetí příčky ho dělily čtyři desetiny.

Hejnová nebyla úplně spokojená

Hejnová v semifinále sváděla souboj s Britkou Eilidh Doyleovou, kterou v závěru předstihla a první místo uhájila i před dotírající Polkou Malgorzatou Holubovou, jež se protlačila na druhé místo. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek oproti dopolednímu rozběhu zrychlila o půl sekundy, s časem 52,74 byla v semifinále celkově pátá.

"Neběželo se mi moc dobře. Necítila jsem se dobře, nechtěla jsem se cpát, aby se něco nesemlelo. Čekala jsem na finiš, ale nic moc. Snad se z toho vyspím. Dva běhy v jeden den jsem nikdy nezažila," prohlásila Hejnová.

O postup do finále na 1500 metrů marně bojovala Vrzalová, která v 28 letech debutovala na velké akci. V posledním třetím rozběhu skončila třetí a časem 4:14,31 obsadila první nepostupové desáté místo.

Halové mistrovství Evropy v atletice v Bělehradu:

Finále:

Muži:

60 m př.: 1. Pozzi (Brit.) 7,51, 2. Martinot-Lagarde (Fr.) 7,52, 3. Svoboda (ČR) 7,53.

Tyč: 1. Lisek (Pol.) 585, 2. Filippidis (Řec.) 585, 3. Wojciechowski (Pol.) 585, 4. Kudlička (ČR) 580.

Ženy:

60 m př.: 1. Rolederová (Něm.) 7,88, 2. Talajová (Běl.) 7,92, 3. Dutkiewiczová (Něm.) 7,95.

Koule: 1. Mártonová (Maď.) 19,28, 2. Mavroděvová (Bul.) 18,36, 3. Leontjuková (Běl.) 18,32.

Pětiboj: 1. Thiamová (Belg.) 4870 (60 m př.: 8,23 - výška: 196 - koule: 15,29 - dálka: 637 - 800 m: 2:24,44), 2. Dadicová (Rak.) 4767 (8,45 - 187 - 13,93 - 641 - 2:14,13), 3. Zsivoczká-Farkasová (Maď.) 4723 (8,47 - 181 - 14,95 - 638 - 2:15,86).

Kvalifikace, rozběhy a semifinále s českou účastí:

Muži:

400 m - rozběhy: 1. Vedel (Dán.) 46,65, ...9. Tesař 47,28 - postoupil časem, 12. Šorm 47,50 - nepostoupil, 13. Maslák (všichni ČR) 47,58 - postoupil přímo.

400 m - semifinále: 1. Maslák 46,45, ...8. Tesař 47,64 - nepostoupil.

800 m: 1. Kramer (Švéd.) 1:46,86, ...11. Kubista (ČR) 1:49,21 - postoupil přímo.

3000 m: 1. Leanderson (Švéd.) 7:54,93, ...18. Zemaník (ČR) 8:14,50 - nepostoupil.

60 m př. - semifinále: 1. Pozzi (Brit.) 7,52, ...4. Svoboda (ČR) 7,59 - postoupil časem.

Ženy:

400 m - rozběhy: 1. Sprungerová (Švýc.) 52,55, ...3. Hejnová 53,26 - postoupila přímo, Rosolová (obě ČR) nedokončila.

400 m - semifinále: 1. Sprungerová 52,17, ...5. Hejnová 52,74 - postoupila přímo.

800 m: 1. Hinriksdóttirová (Isl.) 2:02,82, ...13. Masná 2:05,64, 18. Hálová (obě ČR) 2:06,85 - obě nepostoupily.

1500 m: 1. Muirová (Brit.) 4:10,28, ...10. Vrzalová (ČR) 4:14,31 - nepostoupila.

Výška: 1. Beitiaová (Šp.) a Šimičová (Chorv.) obě 190, ...8. Hrubá (ČR) 190.