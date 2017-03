HME v atletice: Helcelet drží sedmou příčku, postoupili koulaři i sprinteři

Oba čeští vícebojaři zahájili šedesátkou za 7,06 sekundy a trochu za svými možnostmi zaostali. Vicemistru Evropy Helceletovi se ale podařila dálka, v níž předvedl 741 centimetrů, byť opět zaostal za výkonem ze svého dosud nejlepšího sedmiboje na únorovém domácím šampionátu. Na kontě má 1774 bodů. Sýkora skočil 710 cm a v součtu má 1699 bodů.

Koulaři ve finále

Koulaři Tomáš Staněk a Ladislav Prášil budou na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu bojovat o medaile. Oba v dopolední kvalifikaci překonali limit 20,50 metru - druhý muž letošních evropských tabulek Staněk výkonem 20,94, obhájce bronzové medaile Prášil předvedl 20,68. České duo předčili jen německý obhájce titulu David Storl (21,16) a juniorský světový rekordman Konrad Bukowiecki z Polska (21,06).

Prášil měl klid hned po prvním pokusu, kterým jen o 16 centimetrů zaostal za letošním maximem, a bude se pokoušet vybojovat medaili na třetím šampionátu za sebou. V Göteborgu 2013 i v Praze 2015 byl třetí.

"Jsem rád, že jsem pošetřil síly. Čekal jsem, že to poletí tak na dvacet metrů, ale nakonec koule dolétla dál. Kruh mi sedí. Je v podstatě stejný jako ten, ve kterém trénujeme ve Stromovce. Hlavním cílem bylo postoupit do finále a uvidíme, co bude dál," řekl Prášil.

Staněk před šampionátem laboroval se zraněním třísla a první soutěžní vrh nezvládl. Po přešlapu ale druhý pokus s otočkou trefil a mohl se začít chystat na večerní finále. Hodně se mu tím ulevilo, neboť ve hře o medaile je na velké soutěži poprvé v kariéře. "Ten strašák vyřazení tam byl," přiznal Staněk. "Myslel jsem, že tam po prvním pokusu někoho nebo sebe zakousnu, šel jsem do toho zbytečně moc opatrně," kritizoval se.

Ve finále, které v Kombank areně začne v 19:20, už nebude důvod se šetřit. "Jdeme rovnou do plnejch. Z pomalého pokusu jsem hodil skoro 21, tak by to mohlo být dobré. Noha je v pohodě. Přisolil jsem si ráno vajíčka a vzal magnézium, aby nepřišla nějaká křeč. Snad budou dvě medaile," přál si.

Veleba i Seidlová jsou v semifinále

Do semifinále běhu na 60 metrů postoupili sprinteři Jan Veleba a Klára Seidlová. Oba obsadili v rozbězích přímá postupová místa - český šampion Veleba časem 6,77 sekundy skončil ve svém běhu druhý, stříbrná medailistka z nedávného národního mistrovství a debutantka na velké akci Seidlová výkonem 7,35 třetí.

Její přemožitelka ze Stromovky Barbora Procházková naopak sítem rozběhů neprošla. Ve svém závodě skončila po špatném startu šestá a časem 7,51 výrazně zaostala za týden starým osobním rekordem 7,29.

Muži mají semifinále i finále na programu ještě dnes, ženy budou v soutěži pokračovat až v neděli.