Drsňačka Rosolová: Naštvalo mě tahání, nemocnice pamatuje válku

„Naštěstí jsem se z toho vyspala, hlava přestala bolet, což bylo to nejdůležitější. Včera to bylo hodně drsné. Dneska už se ozývají bolístky, které včera nebyly, ale myslím, že to bude všechno v pohodě,“ říkala Rosolová českým novinářům v Bělehradě. „Původně jsem chtěla přijet až večer, když se mi udělá dobře, ale ráno jsem se probudila, zjistila jsem, že jsem celkem v pohodě, hlava mě nebolí, tak jsem říkala, že se půjdu podívat.“

Rosolovou na seběhu srazila Francouzka Floria Gueieová, na kterou se tlačila Dánka Sara Petersenová. Co se vlastně stalo?

„Vůbec nevím. Akorát jsem věděla, že jdu první dopředu, asi budu první u toho mantinelu, nakonec jsem byla první na mantinelu,“ usmála se Rosolová při vzpomínce.

„Hned po pádu jsem nevnímala. Co mě naštvalo, byla ta paní, která mě tahala z dráhy pryč. Já vím, že tam byl závod, ale já byla celá bolavá, nevnímala jsem, nemohla jsem se nadechnout, a ona mě chytla za ruku a táhla mě z dráhy pryč, což bylo trochu drsný. Vím, že se kolem seskupilo spousta lidí, začala jsem pořádně vnímat asi až po patnácti minutách v nemocnici, pamatuju si spíš ústřižky, co se dělo potom.

Vybavení nemocnice asi taky z války

Ve městě, které kdysi vážně zasáhly válečné hrůzy, utrpěla Rosolová bojové zranění. A v nemocnici se zřejmě dostala do péče lékařů, kteří konflikt zažili.

„Personál dobrý, tam mají asi zkušenosti ještě z války, ale to vybavení je asi taky z války nebo ještě starší,“ líčila Rosolová. „Moc se mi v té nemocnici nelíbilo, nikdy jsem takhle nebyla na pohotovosti u nás, ale myslím, že v Česku můžeme být rádi za to, co máme doma v Česku, jakou máme péči. Kdyby lidi víc cestovali, zjistili by, že české zdravotnictví na tom není tak špatně.“

Rosolová už podobnou nehodu zažila na halovém MS 2014 v Sopotech, kde ji srazila Nizozemka Lisanne DeWitteová. Tehdy si odnesla krvavé šrámy na loktu, koleně a na boku a měla prasklou čéšku, což se zjistilo až později. Z pátečního zranění v Bělehradě vyvázla Rosolová bez vážnějšího zranění. Přesto, že pád vypadal hrozivě, když Rosolová ve velké rychlosti došlápla na obrubník a pak šla nekontrolovaně k zemi.

„Třeba vůbec netuším, že jsem šlápla na rantl, nohou sejmula bedýnku, to jsem vůbec nevnímala. Naštěstí to noha přežila, asi budu ze železa,“ smála se Rosolová. „Já se hlavně bála o žebra, protože po pádu jsem se nemohla nadechnout, měla jsem obrovskou bolest na žebrech. Tam jsem se bála, že je něco naštípnutého, což se naštěstí neprokázalo, jenom to bolí.“

Rosolová má zatím kolem krku ochranný krunýř.

„Budu ho mít, dokud mě bude bolet krk. Horší je spíš ruka, tu mám strašně sedřenou, a začalo mě bolet rameno, nemůžu vytáčet ruku, a koleno, uvidíme doma. Snad jen, jak jsem stažená, tam něco zabolelo,“ říká Rosolová.

Atletka z kolize neviní své soupeřky. Dánka Petersenová v zatáčce lehce postrčila Francouzku Gueiovou a ta Rosolovou loktem poslala ze hry.

„Já se pak dívala, ona za to úplně nemohla, jí postrčili taky. Je to hala, stane se to,“ hodnotila Rosolová. „Věděla jsem, že do semifinále nepostoupím, tak jsem nechtěla podávat protest. Bylo by to z mé strany zbytečné, neměla jsem na tom žádný zájem, stalo se.“