Dvě stříbra a bronz! Na HME slaví Hejnová, koulař Staněk i Sasínek

Hned tři medaile získali čeští atleti v sobotu večer na halovém ME v Bělehradě. Zuzana Hejnová vybojovala stříbro v běhu na 400 metrů, druhý skončil i koulař Tomáš Staněk. Bronz pak vybojoval na patnáctistovce mladík Filip Sasínek.

Hrubá byla šestá

Výškařka Michaela Hrubá obsadila na halovém mistrovství Evropy šesté místo výkonem 192 centimetrů. Devatenáctiletá juniorka o dvě příčky vylepšila umístění z minulého šampionátu v Praze.

Hrubá si ve vrcholném závodu sezony vylepšila o dva centimetry letošní maximum. Výšku 192 cm i předchozích 189 cm překonala juniorská mistryně světa až na třetí pokus, což ji stálo ještě lepší umístění. Stejný výkon stačil v Bělehradu na čtvrté místo.

"Panuje maximální spokojenost, jen škoda těch skoků na 194," litovala trochu Hrubá. Na výšce 192 cm se prý chytila. "Předvedla jsem tam super skok, takže to mohlo být ještě lepší, ale nestěžuju si. Konečně jsem se našla v rozběhu, to je dobré do budoucna," uvedla.

Na zisk medaile bylo zapotřebí přeskočit 194 centimetrů. Výš už pak skočila pouze Airiné Palšytéová, jež výkonem 201 cm vylepšila o centimetr vlastní letošní světové maximum a vybojovala první zlatou medaili pro Litvu v historii HME. Stříbro získala olympijská vítězka Ruth Beitiaová ze Španělska, která díky lepšímu technickému zápisu předčila Ukrajinku Julii Levčenkovou.

Tyčkařka Romana Maláčová, jež stejně jako v pátek Jan Kudlička nemusela absolvovat kvalifikaci a startovala rovnou ve finále, obsadila 13. místo. Soutěž zahájila na 440 centimetrech a uspěla až na třetí pokus. Další postupnou výšku 455 centimetrů, což by znamenalo její letošní maximum, už neskočila a uzavřela výsledkovou listinu.

Helcelet už je třetí

Adam Sebastian Helcelet si díky letošnímu maximu ve vrhu koulí polepšil v hodnocení sedmiboje na třetí místo. Český reprezentant v jediném zdařeném pokusu předvedl 15,25 metru a poprvé v Bělehradu zapsal výkon lepší než při sedmibojařském osobním rekordu na únorovém domácím šampionátu. Se součtem 2579 bodů zaostává před poslední disciplínou dne, skokem do výšky, o 96 bodů za vedoucím Francouzem Kevinem Mayerem.

Jiří Sýkora ve vrhačské disciplíně poprvé v kariéře pokořil hranici 15 metrů, povedlo se mu to o šest centimetrů. V celkové klasifikaci zůstal ziskem 2492 bodů desátý.

Oba čeští vícebojaři zahájili první soutěžní den šedesátkou shodně za 7,06 sekundy a trochu za svými možnostmi zaostali. Vicemistru Evropy Helceletovi se ale podařila dálka, v níž předvedl 741 centimetrů. Sýkora skočil 710 cm.

Veleba o osm setin nepostoupil do finále

Osmistovkař Jan Kubista a sprinter Jan Veleba vypadli na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu v semifinále. Kubista svůj závod dokončil na prvním nepostupovém čtvrtém místě v čase 1:49,81.

V běhu s neustále se střídajícím tempem bojovalo pouze pět závodníků o tři postupová místa a českému reprezentantovi na rozdíl od pátečního rozběhu nestačily síly na závěrečný finiš. Útok ze zadních pozic nedotáhl, od postupu jej dělilo 38 setin. Syn bývalého českého rekordmana v běhu na 1500 metrů byl klasifikován celkově na desátém místě.

Veleba časem 6,80 sekundy zaostal o tři setiny za výkonem z rozběhu a v osmičlenném závodě doběhl poslední. Od postupové pozice jej dělilo osm setin a patří mu konečné 16. místo. V semifinále zaspal na startu a nepřiblížil se k času 6,69, kterým před týdnem získal domácí titul a kvalifikoval se do Bělehradu. V jeho semifinále by mu takový výkon na postup stačil.

Muži mají na programu finále ještě dnes na konci soutěžního dne, ženy poběží semifinále a o medaile až v neděli. Na startu bude i Klára Seidlová.