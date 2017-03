Gueiová srazila Rosolovou, Hejnové vzala zlato: Diskvalifikace by se hodila

"Je to úplně něco jiného než medaile venku, to moc nejde porovnávat. Je to doplněk. Venkovní tituly jsou samozřejmě víc, ale vážím si toho, že jsem dokázala medaili získat i v hale," prohlásila bronzová olympijská medailistka z Londýna. "Je to skvělá známka toho, že spolupráce s novým trenérem funguje a věřím, že se to projeví v létě," řekla Hejnová, která se od podzimu připravuje pod vedením Němce Falka Balzera.

Závod zvládla výborně takticky. Už před startem si řekla, že se nechce strkat, aby nedopadla jako Denisa Rosolová v rozběhu. I proto se v polovině závodu zařadila až na třetí místo, na které ji odsunula nakonec vítězná Francouzka Floria Gueiová. "Musela jsem dost zpomalit, protože kolize seberou dost sil, než když si člověk trochu přibrzdí. Pak mi trochu utekla," komentovala závod.

Přesto se udržela v dosahu a nakonec s Francouzkou bojovala o zlato ve finiši. "Cítila jsem se mnohem lépe než včera. Výborně jsem se na dnešek vyspala, i když jsem byla už hodně bolavá, ale to asi byly všechny holky. Není to sranda tři závody během dvou dnů. Ale bylo to lepší než včera a jsem ráda, že to takhle dopadlo. Čas sice nebyl nic moc, ve finále se hraje na medaile a tu jsem uhájila," radovala se třicetiletá Hejnová.

I trenér jí řekl, že ho mrzí ztracený titul. "Ano, zlato je zlato, bylo by to úplně nejlepší. Ale já jsem chtěla aspoň nějakou medaili," uvedla Hejnová. Upozornila na silné soupeřky a výpadek favorizované Švýcarky Ley Sprungerové, které došly síly a byla pátá. "Dva běhy zbytečně hnala, nemá zkušenosti, člověk musí pošetřit, když chce mít síly ve třetím běhu ve finále. To se jí dneska vymstilo," konstatovala.

Hejnová je specialistkou na překážky, ale možná i zkušenosti z HME v Göteborgu před čtyřmi lety, kde byla čtvrtá, jí pomohly k cennému kovu. "Na konci v zatáčce do mě některá ze soupeřek šla, tak jsem si vyběhla do vnější dráhy, aby mě musela oběhnout ještě víc. A na to jí už síly nestačily," komentovala útok třetí Polky Justyny Swieté. "Takticky jsem to zvládla dobře," pochválila se.

Závod vyhrála Gueiová, která přitom byla za kolizi s Rosolovou v rozběhu diskvalifikována, ale po protestu francouzské výpravy se do výsledků vrátila. Češi dlouho zvažovali protest, ale nakonec ho nepodali. "Já nejsem zastáncem diskvalifikací, posoudili to tak, že za to nemohla. I když by se to teď hodilo," pousmála se Hejnová. "Ale takhle to mělo dopadnout a já jsem strašně ráda," zopakovala.

Jejím cílem je získat v létě v Londýně třetí titul mistryně světa. "Tohle jsem brala jako zpestření a jako dobrou přípravu na léto. To se povedlo, nic mě nebolí a těším se na přípravu," dodala.