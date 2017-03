Další dvě medaile! Bronz na HME bere Helcelet i štafeta čtvrtkařů

V novém evropském rekordu získal titul Francouz Kevin Mayer, který součtem 6479 bodů vymazal z čela tabulek výkon Romana Šebrleho z roku 2004 (6438). Mayer se v historickém světovém pořadí posunul o tři body i před Američana Dana O'Briena. Před ním je už pouze další americký vícebojař Ashton Eaton, jehož světový rekord má hodnotu 6645 bodů.

Helcelet nestačil ještě na Jorgeho Ureňu ze Španělska (6227). Druhý český reprezentant v soutěži Jiří Sýkora skončil desátý ziskem 5902 bodů.

Zatímco Ureňa byl pro Helceleta z dosahu, český reprezentant se musel ohlížet za sebe. Ohrožoval ho zejména domácí Mihail Dudaš, ale pro něj nakonec skončil závod nešťastně, protože byl po pádu v poslední disciplíně diskvalifikován.

"Přepálil to a strašně vytuhnul, až spadnul. Trochu jsem čekal, že to zkusí. Já se nikam nehnal, byla to naše taktika s trenérem, vyšlo nám to úplně jak jsme chtěli, takže úplně úžasné," radoval se Helcelet, svěřenec Josefa Karase.

Helceletovi se sedmiboj nevydařil tak jako na domácím šampionátu, kde si vytvořil osobní rekord součtem 6188 bodů. Na třetím místě se ale držel od třetí disciplíny, vrhu koulí. V druhém dnu přidal čtvrté místo na překážkách za 7,97, ve skoku o tyči neuspěl až na hodnotě osobního rekordu 510 cm a zapsal o deset centimetrů méně. Kilometr pak dokončil v letošním maximu 2:45,00 a za sedmibojařským maximem zaostal o 78 bodů.

Juniorský mistr světa v desetiboji Sýkora nakonec ztratil na osobní rekord jen 83 bodů. Ve druhém soutěžním dnu předvedl svá maxima nad překážkami (7,99) a ve skoku o tyči (490).

Maslák dotáhl štafetu k bronzu

Hlavní zásluhu na tom měl finišman a už trojnásobný zlatý medailista z HME Maslák, který na posledním úseku vytáhl štafetu k medaili z páté pozice. Český rekordman byl i u předchozích bronzových závodů v Praze a Göteborgu, před dvěma lety v české metropoli byli součástí úspěšné štafety také Šorm a Tesař.

Dvojnásobný halový mistr světa Maslák na posledním úseku předběhl Ukrajince a v cílové rovině také Francouze. Časem 3:08,60 Češi zaostali o osm desetin za belgickými obhájci titulu, noví šampioni Poláci potvrdili pozici nejúspěšnější výpravy na bělehradském šampionátu ziskem sedmého titulu.

Sbírka českého týmu v srbské metropoli se rozšířila o čtvrtý bronz vedle jedné zlaté a dvou stříbrných medailí, což znamená páté místo v bilanci zemí. Co do počtu cenných kovů výprava o jeden předčila předchozí pražský šampionát a v samostatné české historii se vyrovnala se rekordnímu HME v Gentu. V Belgii ale v roce 2000 Češi slavili tři tituly.

Štěpanovičová předvedla veleskok, Muirová má double

Srbská dálkařka Ivana Španovičová naplnila očekávání bělehradského publika a výkonem 724 centimetrů se postarala o jeden z vrcholů halového mistrovství Evropy. Při obhajobě titulu z pražského šampionátu se zařadila na třetí místo v historických světových tabulkách. Pod střechou skočily dál jen rekordmanka Heike Drechslerová z bývalé NDR (737 cm) a Galina Čisťjakovová z někdejšího Sovětského svazu (730).

Mistryně Evropy a bronzová medailistka z loňské olympiády i posledních dvou mistrovství světa Španovičová potvrdila, že je právem tváří šampionátu. Před bouřícím hledištěm třikrát dolétla daleko za sedm metrů a ve třetí sérii předvedla nejdelší skok na světě od roku 1989.

Poslední den šampionátu patřil také britským atletům. Favoritka Laura Muirová zkompletovala běžecký double, poté co den po triumfu na patnáctistovce ovládla i finále na 3000 metrů, navíc opět v rekordu šampionátu. Časem 8:35,67 minuty vylepšila skoro o čtyři sekundy 21 let staré maximum Fernandy Ribeirové z Portugalska. Vyhrát oba závody na jednom šampionátu dokázala dosud pouze Polka Lydia Chojecká v roce 2007 v Birminghamu.

Třiadvacetiletá Muirová potvrdila na delší z obou tratí roli první ženy letošních světových tabulek, které vede díky evropskému rekordu 8:26,41 z únorového mítinku v Karlsruhe. Už v sobotu drobná Skotka zazářila na poloviční trati, na níž časem 4:02,39 překonala dokonce 32 let starý rekord šampionátu slavné Rumunky Doiny Melinteové a vylepšila národní maximum Kelly Holmesové.

Po sobotním očekávaném vítězství Richarda Kiltyho skončil překvapivě i ženský závod na nejkratší trati britským triumfem. Asha Philipová prolétla šedesátku v druhém nejlepším letošním světovém čase 7,06 a vybojovala na této trati první ženský titul pro Británii od roku 1984. Její mužští krajané přitom od té doby získali v této disciplíně jedenáct zlatých medailí.

Britský tým měl blizoučko i k titulu na ženské osmistovce, ale finišující Shelayna Oskanová-Clarkeová protnula cíl o setinu později než vyčerpaná Selina Büchelová. Švýcarka si k obhajobě prvenství z Prahy pomohla národním rekordem 2:00,38.

Triumf z české metropole zopakoval také portugalský trojskokan Nelson Évora. Výkonem 17,20 porazil o sedm centimetrů Fabrizia Donata z Itálie, který ve 40 letech získal třetí medaili z HME. Šampion z domácího šampionátu v Turíně 2009 zopakoval stříbro z roku 2011.

Po absenci v Praze se na halový evropský trůn vrátil polský osmistovkař Adam Kszczot. Závod na čtyři kola ovládl už potřetí po letech 2011 a 2013. Před dvěma lety jej zastoupil krajan Marcin Lewandowski.

Seidlová na finále nedosáhla

Sprinterka Klára Seidlová obsadila na halovém mistrovství Evropy v atletice v úvodním semifinálovém běhu na 60 metrů šesté místo a do finále nepostoupila. Debutantka na velké akci, jež v pátek oslaví 23. narozeniny, dnes časem 7,43 sekundy zaostala o osm setin za výkonem ze sobotního rozběhu a byla ze hry ještě před zbývajícími dvěma běhy.

Česká vicemistryně byla nakonec klasifikována na 19. místě. Její přemožitelka z domácího šampionátu Barbora Procházková vypadla už v sobotních rozbězích. Nejlepší český sprinterský výsledek na nejkratší trati tak v Bělehradu zaznamenal další semifinalista Jan Veleba na 16. místě.

Finále:

Muži:

800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:48,87, 2. Bube (Dán.) 1:49,32, 3. De Arriba (Šp.) 1:49,68.

3000 m: 1. Mechaal (Šp.) 8:00,60, 2. H. Ingebrigtsen (Nor.) 8:00,93, 3. Ringer (Něm.) 8:01,01.

Výška: 1. Bednarek (Pol.) 232, 2. Grabarz (Brit.) 230, 3. Seliverstov (Běl.) 227.

Trojskok: 1. Évora (Portug.) 17,20, 2. Donato (It.) 17,13, 3. Hess (Něm.) 17,12.

Sedmiboj: 1. Mayer (Fr.) 6479 - evropský rekord (60 m: 6,95 - dálka: 754 - koule: 15,66 - výška: 210 - 60 m př.: 7,88 - tyč: 540 - 1000 m: 2:41,08), 2. Ureňa (Šp.) 6227 (6,94 - 737 - 14,24 - 201 - 7,78 - 500 - 2:43,66), 3. Helcelet 6110 (7,06 - 741 - 15,25 - 201 - 7,97 - 500 - 2:45,00), ...10. Sýkora (oba ČR) 5902 (7,06 - 710 - 15,06 - 198 - 7,99 - 490 - 2:50,44).

4x400 m: 1. Polsko (Kozlowski, Krawczuk, Wascinski, Omelko) 3:06,99, 2. Belgie 3:07,80, 3. ČR (Šorm, Tesař, Kubista, Maslák) 3:08,60.

Ženy:

60 m: 1. Philipová (Brit.) 7,06, 2. Povhová (Ukr.) 7,10, 3. Swobodová (Pol.) 7,10.

800 m: 1. Büchelová (Švýc.) 2:00,38, 2. Oskanová-Clarkeová (Brit.) 2:00,39, 3. Hinriksdóttirová (Isl.) 2:01,25.

3000 m: 1. Muirová (Brit.) 8:35,67, 2. Canová (Tur.) 8:43,46, 3. McColganová (Brit.) 8:47,43.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 724, 2. Ugenová (Brit.) 697, 3. Salmanová-Rathová (Něm.) 694.

4x400 m: 1. Polsko (Wyciszkiewiczová, Holubová, Baumgartová, Swietá) 3:29,94, 2. Británie 3:31,05, 3. Ukrajina 3:32,10.

Semifinále:

Ženy:

60 m: 1. Povhová (Ukr.) 7,16, ...19. Seidlová (ČR) 7,43 - nepostoupila.