Maslák štafetě nevěří, na Bahamy bojovat o MS pravděpodobně nepoletí

Čtvrtkař Pavel Maslák, trojnásobný mistr Evropy z halových šampionátů, pravděpodobně vynechá závod nejlepších světových štafet World Relays na konci dubna na Bahamách. Prvním důvodem je, že se chce věnovat vlastní přípravě, druhým podle jeho mínění nízká šance českého kvarteta na úspěch. Prakticky by tak pro štafetu padla šance kvalifikovat se z Baham na mistrovství světa do Londýna na 4x100 a 4x400 m.

Pavel Maslák byl klíčovým členem českých štafet na posledních třech halových mistrovstvích Evropy, kde čtveřice pokaždé získala bronz. Šance na úspěch venku a ve světové konkurenci považuje ale mnohem menší.

„Na Bahamy proto spíš nepojedu,“ řekl dnes novinářům v Brně. „Je to v blbém termínu, 22. dubna, kdy bych rád na úrovni dokončil svoji přípravu, a bojím se, že bychom si tam účast (na MS) stejně nezajistili. Že bych tam letěl zbytečně. Raději bych se sám připravil na to, abych v sezoně splnil své individuální cíle,“ podotkl atlet.

Pro rok 2017 si před sebe postavil dvě mety: běhat čtyřstovku po určité časové prodlevě opět pod 45 vteřin, což se mu podařilo při vytvoření českého rekordu, a na MS v Londýně se probojovat do finále.

Proto 20. března odcestuje na soustředění do Afriky. Trénovat by teoreticky mohl i na Bahamách, ale bojí se, že by mu neprospěl výrazný časový posun. „Z toho je člověk klepnutý. A já naopak potřebuji být na tréninky v závěru přípravy ready,“ řekl.

Běhat začne zase před odletem na africké soustředění. První várku oslav „zlatého halového hattricku“ má za sebou, do tří do rána si protáhnul noc z neděle na pondělí před cestou z hotelu na letiště. Další ho čeká v příštích dnech s rodinou.

V Brně se Maslák venoval propagaci republikových finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství, kde se stal patronem atletiky.

Na patronát nad soupeřením mladých talentů se těší.

„U dětí je vidět víc zábavy, protože se víc snaží a jsou tam větší emoce než u dospělých. Je to fajn a určitě se těším,“ podotkl. Roli patrona přijal rád i proto, že sám byl ve školním věku velmi soutěživý a věnoval se vedle atletiky taky plavání, volejbalu nebo fotbalu, kde uplatňoval v útoku svoji dynamiku a rychlost.

„Chtěl jsem se zúčastnit každé akce, která ve škole byla. Jednak abych se ulil z vyučování, jednak mě to bavilo. Měl jsem dobrého trenéra, ze začátku jsme si hodně hráli, bavili jsme se. Chytilo mě to víc a následně jsem zůstal od páté třídy u atletiky,“ zavzpomínal. Ze své zkušenosti proto ví, že lepší než brzká specializace je pro děti všestrannost. „Pro děti je nejdůležitější, aby je sport bavil. V době dětství, do čtvrté nebo páté třídy, tak pokud se specializují na konkrétní sportovní odvětví, zábava se vytrácí. Pak je sportování přestane dřív bavit, až jsou větší,“ domnívá se.

Program republikových finále Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství

22. až 23. března florbal (Plzeň)

20. až 21. dubna házená (Nové Veselí a Žďár nad Sázavou)

26. až 27. dubna basketbal (Pardubice)

25. až 26. Května minifotbal (Kroměříž)

1. až 2. června volejbal (Liberec)

6. června atletika (Kladno)

14. září plavání (Plzeň)