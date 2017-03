Rupp chtěl vyrovnat Zátopka, teď poběží pražský půlmaraton

Vedle čtyřnásobného olympijského šampiona Mo Faraha patří Rupp k největším hvězdám vytrvalostního běhu. Vloni se pokusil o v novodobé historii unikátní kousek, když usiloval o start na olympiádě na třech vytrvalostních tratích. Podařilo se mu to v závodě na 10 000 metrů, kde skončil pátý, v maratonu vybojoval bronzovou medaili. Jen na pětce se neprobojoval z olympijské kvalifikace. Na olympiádě pak přiznal, že si vybral hodně těžký cíl.

„Nyní je to komplikované, ale nikdy neříkej nikdy. Myslím si však, že je to opravdu těžké, teď v době specializace víme, jak jsou závodníci v každé disciplíně dobří, pak jsou i čerstvější, ale každopádně je to velká výzva,“ řekl Rupp.

V sobotu se Rupp představí jako jeden z favoritů pražského půlmaratonu. Jeho osobní rekord činí 1:00:30 hodiny z roku 2011, kdy při své premiéře v New Yorku zaběhl kvalitní čas navzdory pádu.

„Bylo to hned na začátku závodu. Upadl jsem, ale přesto jsem dosáhl tohoto času. Potom mě to hodně bolelo, ale během závodu jsem nic necítil,“ líčí Rupp.

Stříbrný medailista ze závodu na 10 000 metrů z olympiády v Londýně 2012 zatím plány na další pokus o vyrovnání výkonu Emila Zátopka definitivně nevzdal, přiznává však, že v budoucnosti se chce věnovat spíš silničním běhům.

„Už stárnu, takže z dráhy přejdu na silniční závody,“ říká Rupp.

V Praze by měl být jeho největším soupeřem Keňan Barselius Kipyego, který zazářil na loňském Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem, kde vyhrál časem 59:15 minuty.

„Půlmaraton je trať podle mého gusta, zkusím vyhrát,“ slibuje Kipyego.

Rekordmanka se vrací na místo činu

Favoritkou ženského závodu je Keňanka Violah Jepchumbaová, která loni v Praze šokovala časem 1:05:51 hodiny, kterým dodnes trůní na čtvrtém místě světových historických tabulek.

„Jsem ráda, že jsem tu znovu. Pokusím se obhájit a pokud možno překonat čas z loňska,“ slibuje Jepchumbaová. „Všechno záleží na počasí. Konkurence bude těžká a všechny se budeme snažit, abychom dosáhly co nejlepšího času.“

Na startu budou i Jiří Homoláč, který se jen dva dny před závodem vrátil po dvou a půl měsících soustředění v keňském Itenu a Eva Vrabcová-Nývltová, která už má jistotu nominace v maratonu na srpnový světový šampionát v Londýně.

„Strašně moc se těším,“ říká Vrabcová-Nývltová, která si v Praze před rokem zaběhla osobní rekord 1:11:06 sekundy, kterým zůstala jen čtyři sekundy od národního rekordu Aleny Peterkové z roku 1994.