Rudisha bude mít na Zlaté tretře premiéru na netradiční trati

Osmadvacetiletý Keňan začne sezonu v Šanghaji (13. května) na Diamantové lize. Zlatá tretra Ostrava, kde se v minulosti už čtyřikrát představil, pro něj bude speciální. „Velmi se těším, Ostravu mám rád, bude to moje premiéra na 1000 metrů,“ vzkázal Rudisha přes organizátory. „Chci to zkusit. Dostávám hodně nabídek, abych běžel 1500 metrů. Ale na to vždycky odpovídám, že to je moc dlouhá vzdálenost a je náročné běhat proti mílařům. Kilometr je o hodně bližší mojí oblíbené osmistovce.“

Konkrétní čas zatím v hlavě nemá. Dá se však očekávat, že dosavadní rekord ostravského mítinku Ilhama Ozbilena z roku 2014 (2:15.08) bude v ohrožení. A český rekord Lukáše Vydry z roku 1998 (2:16.56) se ve stejném závodě pro změnu pokusí atakovat Jakub Holuša a Filip Sasínek.

Rudisha je už šestým olympijským vítězem z Ria, který by se měl letos v Ostravě představit. Dalšími jsou Mo Farah, Christian Taylor, Thomas Röhler, Wayde Van Niekerk a Anita Wlodarczyková. Českou špičku budou zastupovat Pavel Maslák, Jakub Holuša, Filip Sasínek, Jakub Vadlejch, Víťězslav Veselý, Jiřina Ptáčníková nebo Tomáš Staněk.

DISCIPLÍNY ZLATÉ TRETRY OSTRAVA 2017

Muži: 100 metrů, 300 metrů, 1000 metrů, 10 000 metrů, 3000 metrů překážek, 110 metrů překážek, výška, trojskok, koule, oštěp, kladivo

Ženy: 200 metrů, 1500 metrů, 100 metrů překážek, tyčka, kladivo